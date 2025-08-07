網戀拿2房投資　桃園女公務員慘賠2000萬才知太晚了

▲桃園市警局刑警大隊經常辦理反詐騙宣導提醒市民防詐，圖為刑大大隊長鄺慶泰現身說法。（圖／市刑大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府一名女公務員今年農曆年前於臉書上朋友介紹加入投資理財投資群組，一名帥氣理專介紹下投入數百萬元股票投資，後來到銀行欲貸款時被行員察覺有異通知警方與其所屬單位主管勸阻，本以為女公務員會就此打住，沒想到她還將名下兩棟房產抵押投資，直到該理專銷聲匿跡才驚覺被騙向警方報案。

據指出，這名任職在桃園市府某局處的女公務員疑似於今年農曆年前被朋友介紹加入某LINE投資群組，結果開始投入投資詐騙陷阱，被帥氣理專慫恿後先後投入400餘萬元資金投資股票，一度被騙有高額獲利，被要求必須投入數筆資金後才能領取。

女子陷入網戀期間，一度認為理專不會騙她，事後還被詐騙集團成員帶至當鋪借貸，還將名下兩棟房產抵押借款，正當以為可領回投資獲利時，該理專卻突然消失匿跡沒了蹤影，女子才驚覺被騙了。

主管後來面對警方詢問時，驚訝地指稱，不是早就告誡不要陷入詐騙陷阱，怎麼還執迷不悟去當鋪借錢投資。這名女同仁自今年農曆年後，上班期間經常請假，直到局處接獲銀行經理來電，告知女同仁到銀行辦理貸款，貸款理由更是破綻百出，應該就是碰到詐騙集團，警方也來電轉述銀行通報，請單位主管留意，未料事後被騙逾2000萬元。

桃園市刑大表示，這名女公務員與母親、弟弟同住，疑遭詐騙集團理專以「網戀」誘騙陷入圈套，在銀行貸不到款後，甚至到當鋪抵押名下兩棟房產借了2000餘萬元交給對方，直到理專消失才對外求援，但已為時太晚。

桃市警局統計，今年1至6月，市警局共查獲詐欺集團224件、犯嫌1,400人，較去年同期查獲增加494人；查獲詐欺車手1,124件、犯嫌1,310人，較去年同期查獲增加434人；金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達6億5,236萬餘元，與去年同期相比增加1億9,051萬餘元。

另外，依據打詐儀錶板公布數據，市警局詐欺案件受理1,929件、財損10億4,617萬餘元，分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為假投資詐騙357件、網路購物詐騙229件、假買家騙賣家160件、假交友（投資詐財）詐騙156件、色情應召詐財詐騙103件，市警局仍將持續精準分析數據，掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢，提醒民眾謹記防詐五不：「不接、不聽、不點、不傳、不信」，有疑慮時可撥打反詐騙專線165或至就近派出所詢問，以免落入詐騙集團圈套。