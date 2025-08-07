　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網戀拿2房投資　桃園女公務員慘賠2000萬才知太晚了

▲桃園市警局刑警大隊經常辦理反詐騙宣導提醒市民防詐。（圖／市刑大提供）

▲桃園市警局刑警大隊經常辦理反詐騙宣導提醒市民防詐，圖為刑大大隊長鄺慶泰現身說法。（圖／市刑大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府一名女公務員今年農曆年前於臉書上朋友介紹加入投資理財投資群組，一名帥氣理專介紹下投入數百萬元股票投資，後來到銀行欲貸款時被行員察覺有異通知警方與其所屬單位主管勸阻，本以為女公務員會就此打住，沒想到她還將名下兩棟房產抵押投資，直到該理專銷聲匿跡才驚覺被騙向警方報案。

據指出，這名任職在桃園市府某局處的女公務員疑似於今年農曆年前被朋友介紹加入某LINE投資群組，結果開始投入投資詐騙陷阱，被帥氣理專慫恿後先後投入400餘萬元資金投資股票，一度被騙有高額獲利，被要求必須投入數筆資金後才能領取。

▲桃園市警局刑警大隊經常辦理反詐騙宣導提醒市民防詐，圖為刑大大隊長鄺慶泰現身說法。（圖／市刑大提供）

桃園市警局刑警大隊經常辦理反詐騙宣導提醒市民防詐。（圖／市刑大提供）

女子陷入網戀期間，一度認為理專不會騙她，事後還被詐騙集團成員帶至當鋪借貸，還將名下兩棟房產抵押借款，正當以為可領回投資獲利時，該理專卻突然消失匿跡沒了蹤影，女子才驚覺被騙了。

主管後來面對警方詢問時，驚訝地指稱，不是早就告誡不要陷入詐騙陷阱，怎麼還執迷不悟去當鋪借錢投資。這名女同仁自今年農曆年後，上班期間經常請假，直到局處接獲銀行經理來電，告知女同仁到銀行辦理貸款，貸款理由更是破綻百出，應該就是碰到詐騙集團，警方也來電轉述銀行通報，請單位主管留意，未料事後被騙逾2000萬元。

桃園市刑大表示，這名女公務員與母親、弟弟同住，疑遭詐騙集團理專以「網戀」誘騙陷入圈套，在銀行貸不到款後，甚至到當鋪抵押名下兩棟房產借了2000餘萬元交給對方，直到理專消失才對外求援，但已為時太晚。

桃市警局統計，今年1至6月，市警局共查獲詐欺集團224件、犯嫌1,400人，較去年同期查獲增加494人；查獲詐欺車手1,124件、犯嫌1,310人，較去年同期查獲增加434人；金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達6億5,236萬餘元，與去年同期相比增加1億9,051萬餘元。

另外，依據打詐儀錶板公布數據，市警局詐欺案件受理1,929件、財損10億4,617萬餘元，分析前5大高發詐欺案件受理件數比例，依序為假投資詐騙357件、網路購物詐騙229件、假買家騙賣家160件、假交友（投資詐財）詐騙156件、色情應召詐財詐騙103件，市警局仍將持續精準分析數據，掌握近期整體詐欺犯罪發生趨勢，提醒民眾謹記防詐五不：「不接、不聽、不點、不傳、不信」，有疑慮時可撥打反詐騙專線165或至就近派出所詢問，以免落入詐騙集團圈套。

 【更多新聞】

高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

鄭文燦開庭狠嗆「是人不是神」　檢察官：我是堅守正義的牧羊犬

桃園副市長蘇俊賓親自示範　紙膜栽種仙草成環保新亮點

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報
快訊／普丁宣布：下周可能在阿拉伯聯合大公國會晤川普
關稅帝君「晶片100%」斬擊失效？台上市公司宣布：全面轉嫁給
快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝
廣末涼子重大車禍「車速達165公里」　恐被判15年
快訊／松山機場跳電、北捷手扶梯停擺　台電證實：部分地區壓降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網戀拿2房投資　桃園女公務員慘賠2000萬才知太晚了

快訊／宜蘭驚險車禍！休旅車計程車對撞起火　5人受傷送醫

父肚子痛送醫！台南警火速開道　7分鐘護送到醫院

京華城案黃珊珊作證　「威京小沈」到底給了什麼...檢撤回發問

台南柳營廠房怪手機具起火　消防6車10人迅速撲滅

快訊／高雄砂石車撞電線桿！車體嚴重變形　駕駛命危受困待救援

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

網戀拿2房投資　桃園女公務員慘賠2000萬才知太晚了

快訊／宜蘭驚險車禍！休旅車計程車對撞起火　5人受傷送醫

父肚子痛送醫！台南警火速開道　7分鐘護送到醫院

京華城案黃珊珊作證　「威京小沈」到底給了什麼...檢撤回發問

台南柳營廠房怪手機具起火　消防6車10人迅速撲滅

快訊／高雄砂石車撞電線桿！車體嚴重變形　駕駛命危受困待救援

獨／曾寫《天堂》外掛遊戲　幫詐團架網站賺翻！工程師照片曝光

高雄大貨車「爆頭」紅綠燈！吊臂忘收釀禍　燈桿歪腰慘狀曝

快訊／台積電內鬼案3工程師不服羈押提抗告　最高法院駁回確定

不爽被爆料有小三！移工放火燒宿舍虐殺同鄉　國民法官判15年

Sony極輕巧全片幅定焦相機 RX1R III登場　小體積大感動

快訊／楊柳颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　朝向台灣東部海面

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

快訊／普丁宣布：下周可能在阿拉伯聯合大公國會晤川普

高欣欣「眼睛藥水點錯」險失明　曝傷勢提醒1關鍵：以免發生慘案

郭富城《無名指》演廢父逃避罕病女兒　聽完「想看7大奇蹟」一句話惹哭觀眾

地震來襲不慌張！新北攜手宮廟教戰SOP　打造安全信仰空間

精益求精　好上加好！更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

《全知讀者視角》NANA穿上CK內衣超辣！私服NANA式風格一秒帥炸

關稅帝君「晶片100%」斬擊失效？台上市公司宣布：全面轉嫁給客戶

【比車大巨石砸落】苗栗泰安轎車瞬間被壓扁！2人不幸身亡

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

屍體掛60米電纜　手法曝光：用身體重量滑動

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

柯文哲飆罵檢察官　北檢嚴正譴責

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

出遊吵架人妻吞安眠藥飇車！撞死無辜婦

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

更多熱門

相關新聞

胡金龍引退記者會　陳江和驚喜現身爆料

胡金龍引退記者會　陳江和驚喜現身爆料

胡金龍引退記者會，陳江和驚喜現身，還笑說大家不用擔心他退休規劃，因為他最後詐騙。

真命天女太幸運？他慘噴32.6萬還被告

真命天女太幸運？他慘噴32.6萬還被告

假書記官詐騙刺青露餡　嗆不會被關更慘

假書記官詐騙刺青露餡　嗆不會被關更慘

他被羈押58日獲判無罪「補償29萬元」

他被羈押58日獲判無罪「補償29萬元」

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術

關鍵字：

桃市府女公務員網戀詐騙抵押房產慘賠2000萬

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面