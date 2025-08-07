年收千萬男被控涉詐　羈押58日獲無罪「補償29萬元」

記者黃翊婷／新北報導

商人阿豪（化名）原本年收入高達數千萬元，前年9月間因被控涉嫌詐騙案件，受到羈押58日，後來判決確定他無罪，因而決定提告請求補償。新北地院法官日前審理之後，裁定准許補償阿豪29萬元。

▲阿豪先前被捲入詐騙案件，雖然後來獲判無罪，但他的生活和工作都受到巨大影響。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪原本與他人合夥經營網拍事業，且設有至少3個買賣行號，這些行號都處於正常營業中的狀態；但在2023年間，他被指控涉嫌提供銀行帳戶給詐騙集團使用，還與詐團合作以購買虛擬貨幣獲利等話術，誘使受害者將錢匯入指定的虛擬錢包地址。

雖然阿豪從始至終都否認涉案，但檢方仍在2023年9月向法院聲請羈押阿豪，並由法院裁定羈押並禁止接見通信，直到同年10月才獲准具保停止羈押釋放，共計受羈押58日。

後來阿豪獲判無罪確定，他表示，他原本年收入數千萬元，也與當時的女友（現任妻子）論及婚嫁，卻因為這件事情，讓他頓時失去工作收入，人生規劃受到嚴重推遲，因而決定向法院提告請求補償。

新北地院法官審理之後，認為阿豪確實因為本案受羈押一事，導致工作受到影響，對生活造成實質損害，最終裁定准予補償29萬元，全案仍可上訴。