真命天女太幸運助抽中百萬名錶？　他慘噴32.6萬還被告

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）去年9月間透過網路交友平台結識A女，接著參加抽獎，居然中了價值大約3萬6800元美金的名錶，他以為是遇上真命天女之後運氣變好，結果卻一腳踩進詐團陷阱，不僅自己被騙32萬餘元，還被其他受害者當成詐團幫凶一狀告上法院。高雄地院法官日前審理之後，認為阿德確實是遭到感情詐騙，最終裁定無罪。

▲阿德遇上感情詐騙，不僅自己被騙錢，還成了「被告」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿德被指控在2024年9月底將名下的銀行帳戶提供給A女使用，結果該帳戶淪為詐騙集團的人頭戶，2名受害者被詐團成員的話術誘導，將24萬元匯入該帳號，詐團收到款項之後，立刻指示阿德將錢轉匯到另一個帳戶，以此方式製造金流斷點。

阿德到案之後表示，他在2024年9月間透過網路交友平台結識A女，進而發展成情侶關係，A女告訴他一個有一個奢侈品網站可以抽獎，他花了6000元購買20次抽獎機會，意外抽中價值大約3萬6800元美金（大約新台幣109萬元）的名錶，當下真的覺得很開心，以為是認識A女之後運氣變好，於是立刻將這個好消息告訴A女，A女卻說手錶太貴重，希望能換成現金。

阿德提到，他依照客服指示想將手錶換成等值的現金，卻被告知輸入的帳戶資料有誤，需要提供獎品價值40％的押金作為擔保，才能解鎖，A女得知此事後，大方表示會請閨蜜協助匯款，他才將自己的銀行帳戶告訴A女，並把後來匯入的錢轉進客服提供的另一個帳戶中，他自己也是被騙的。

高雄地院法官檢視阿德的所有對話紀錄，發現對話紀錄內容與他的證詞大致相符，他應當是受到感情詐騙，才會在A女和客服環環相扣的話術之下，說出自己的帳戶資料。

再者，法官指出，阿德在此案中共計損失32萬6000元，不僅毫無得利，還因為向銀行借貸而負債數十萬元，如果不是對A女具有較高程度的信任，或主觀上自認關係親暱，所以沒有細究就提供幫助，他實在沒有必要賠上自己的錢，甚至淪落到這樣的境地。

法官表示，雖然阿德在此案中確實有疏失或不夠警覺之處，但檢方現有的證據仍不足以證明他有涉詐等犯罪行為，最終裁定無罪，全案仍可上訴。