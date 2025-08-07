桃園副市長蘇俊賓親自示範　紙膜栽種仙草成環保新亮點

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席食農教育推廣活動，在楊梅仙草園區體驗紙模栽種仙草技術。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（7）日出席食農教育推廣活動，與台大農碳中心團隊、學童體驗鋪設紙膜及種植仙草技術。蘇俊賓表示，桃市農業局與楊梅區農會率全國之先，攜手台大農碳中心教授團隊推廣環保種植技術，以紙模取代傳統塑膠農膜栽種仙草，今年有2.2公頃仙草田採用紙膜栽種，預估每公頃一年可減少約1055公斤碳排放，等同種植211棵樹，堪稱是全國最環保仙草。

▲桃園市副市長蘇俊賓與立委涂權吉、楊梅區農會出席食農教育推廣活動，體驗紙模栽種仙草技術。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，傳統塑膠膜處理成本高且對環境造成負擔，全台每年約產生1.3萬噸廢棄塑膠農膜，紙模不僅能自然分解與減少污染，更能改善耕作環境，有效降低土壤溫度、提升仙草產量與品質，是友善環境永續農業實踐。紙模的使用不僅是技術上的新，更對生態環保、土壤肥力與農民具有正面效益，值得持續推廣。

蘇俊賓也分享，去年農業局首度於楊梅仙草嘉年華與楊梅區農會合作，試辦以紙膜種植仙草，初期以2分地進行，結果成果相當亮眼。紙膜不僅讓土壤平均溫度降低約7度，還能有效縮短每批生產週期，全年採收次數由6次提升至7次，整體產量增加近兩成，顯示推動成效顯著。

蘇俊賓強調，今年進一步擴大規模，將有2.2公頃使用紙膜種植。楊梅亦為珍稀保育動物「臺北赤蛙」之重要棲息地，因此亦以「赤蛙仙草」命名，成為繼小燕鷗西瓜之後，持續建立桃園在地特色品牌利器，讓民眾在享用美味仙草同時，也能認同農民守護生態、愛護土地的用心與價值。

▲桃園市副市長蘇俊賓在楊梅仙草園區體驗紙模栽種仙草技術，與參與學童、農會人士推廣環保栽種仙草技術。（圖／市府新聞處提供）

楊梅區農會理事長鄭美英說，楊梅仙草品質優良，持續創新產品開發，除傳統仙草凍、茶包外，更推出仙草雞、仙草吐司、藥膳排骨、仙草冰淇淋等多元食品，推出後廣受市場好評。透過與學童參與農事體驗，更能提升對在地農產的認識，也有助傳承農業文化、拓展仙草產業價值。

市府農業局解釋，自去年起率先於仙草田導入紙膜，經實測可使土壤溫度平均降低約7度，具備良好透氣性與環保效益。此次活動將環保農膜體驗納入食農教育內容，深化學童對永續農業理解，未來將持續與各區農會及學校合作，推動友善環境農業技術，打造健康永續城市。