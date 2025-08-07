妳涉嫌洗錢！假書記官詐騙「包手刺青」露餡　嗆不會被關結果更慘

▲彰化警方逮捕一名滿手刺青自稱「北院書記官」。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女子日前接到假法院電話，對方誆稱她涉及洗錢案，嚇得她先面交110萬元給一名柯姓「特偵組書記官」，沒想到又要她再付70萬元，警方埋伏後當場逮捕車手，而他不僅滿手刺青，被抓時還老神在在嗆警「我一定不會被關」，警方偵訊後依涉詐欺、洗錢等罪嫌送辦，並遭法官裁定收押於看守所。

警方初步調查，轄內一名女子接到自稱「台北地方法院」的來電，對方聲稱她的個資遭冒用涉及洗錢案，要求她配合監管帳戶，還恐嚇必須遵守偵查不公開，不准向親友透露。讓她嚇得六神無主，先面交110萬元給「特偵組書記官」，這次又依約到運動公園準備再交70萬元。

派出所接獲報案後，立刻派員埋伏。果然發現一名身穿黑衣、左手滿是刺青的柯姓男子（32歲）上前與女子接觸，員警一看就覺得不對勁：「哪有書記官刺青這麼張揚？」當場衝上前壓制，果然在柯男身上搜出70萬元現金、工作手機等證物，確認是詐騙集團車手。

據悉柯男被逮時還一度吐槽警「抓我沒用」、甚至嗆「我一定不會被關」，行徑相當囂張，警詢後依涉詐欺、洗錢等罪嫌送辦，據悉，人已羈押進入看守所。

警方提醒民眾，這類「假檢警」詐騙已是老哏，但仍有不少人上當，公務機關絕對不會要求民眾「面交現金」或「監管帳戶」，接到類似電話切記，保持冷靜聽內容，一提到錢立刻掛電話，立即打165反詐騙專線或報警確認。

