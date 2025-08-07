　
社會 社會焦點 保障人權

妳涉嫌洗錢！假書記官詐騙「包手刺青」露餡　嗆不會被關結果更慘

▲彰化警方逮捕一名滿手刺青自稱「北院書記官」。（圖／警方提供）

▲彰化警方逮捕一名滿手刺青自稱「北院書記官」。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名女子日前接到假法院電話，對方誆稱她涉及洗錢案，嚇得她先面交110萬元給一名柯姓「特偵組書記官」，沒想到又要她再付70萬元，警方埋伏後當場逮捕車手，而他不僅滿手刺青，被抓時還老神在在嗆警「我一定不會被關」，警方偵訊後依涉詐欺、洗錢等罪嫌送辦，並遭法官裁定收押於看守所。

警方初步調查，轄內一名女子接到自稱「台北地方法院」的來電，對方聲稱她的個資遭冒用涉及洗錢案，要求她配合監管帳戶，還恐嚇必須遵守偵查不公開，不准向親友透露。讓她嚇得六神無主，先面交110萬元給「特偵組書記官」，這次又依約到運動公園準備再交70萬元。

▲彰化警方逮捕一名滿手刺青自稱「北院書記官」。（圖／警方提供）

▲彰化警方逮捕一名滿手刺青自稱「北院書記官」。（圖／警方提供）

派出所接獲報案後，立刻派員埋伏。果然發現一名身穿黑衣、左手滿是刺青的柯姓男子（32歲）上前與女子接觸，員警一看就覺得不對勁：「哪有書記官刺青這麼張揚？」當場衝上前壓制，果然在柯男身上搜出70萬元現金、工作手機等證物，確認是詐騙集團車手。

據悉柯男被逮時還一度吐槽警「抓我沒用」、甚至嗆「我一定不會被關」，行徑相當囂張，警詢後依涉詐欺、洗錢等罪嫌送辦，據悉，人已羈押進入看守所。

警方提醒民眾，這類「假檢警」詐騙已是老哏，但仍有不少人上當，公務機關絕對不會要求民眾「面交現金」或「監管帳戶」，接到類似電話切記，保持冷靜聽內容，一提到錢立刻掛電話，立即打165反詐騙專線或報警確認。

▲彰化警方逮捕一名滿手刺青自稱「北院書記官」。（圖／警方提供）

▲彰化警方逮捕一名滿手刺青自稱「北院書記官」。（圖／警方提供）

08/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

他被羈押58日獲判無罪「補償29萬元」

他被羈押58日獲判無罪「補償29萬元」

商人阿豪（化名）原本年收入高達數千萬元，前年9月間因被控涉嫌詐騙案件，受到羈押58日，後來判決確定他無罪，因而決定提告請求補償。新北地院法官日前審理之後，裁定准許補償阿豪29萬元。

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術

罰單詐騙手法曝　屏東警：勿輕信簡訊

罰單詐騙手法曝　屏東警：勿輕信簡訊

台鐵誤點3小時　旅客抱怨不斷

台鐵誤點3小時　旅客抱怨不斷

彰化五金噴漆工廠火災　8人嗆傷送醫

彰化五金噴漆工廠火災　8人嗆傷送醫

關鍵字：

彰化書記官台北地院詐騙洗錢

讀者迴響

