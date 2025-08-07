高雄泰勞北上300K！詭異陳屍桃園高壓電塔　明日驗屍釐清死因

▲桃園市龜山區一處光纖電塔電線泰籍移工不知何故高掛電線輕生，消防特搜人員上午以單軌滑輪與繩索將遺體救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區龍壽工業區後方山區一處高壓電塔，昨天（6日）下午發生離奇意外，一名男子被發現高懸在60公尺高電塔外掛電線上，桃園警消與台電人員勘查後，今（7）日上午順利由消防特搜人員與台電工程人員連手，將移工遺體移至路面。據了解，死者為泰國籍移工，原本在高雄市工作，死亡時間可能逾3天，年約30至40歲之間，至於為何會陳死300公里外的桃園高壓電塔，有待進一步調查釐清，為查他是否遭電死，檢警將於明天下午在桃園殯儀館相驗。

▲桃園市龜山區一處光纖電塔電線泰籍移工不知何故高掛電線輕生，消防特搜人員上午以單軌滑輪與繩索將遺體送下地面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警消與台電人員今天清晨6時許到達龜山區龍壽工業區後方山區一處台電光纖電塔搜救被發現高懸在60米高的光纖電纜上。據了解，台電工程人員於昨天下午在該處電塔附近勘驗，發現光纖電線上居然有人掛在60米高電線上，嚇得趕緊報警處理。

桃園龜山警方、桃園市消防局特搜人員與台電工程人員以單軌滑輪、繩索順利將泰籍移工遺體成功下放至地面，由於遺體死亡時間已逾3天，現場瀰漫一股屍臭味。

▲桃園市消防局第一大隊迴龍分隊分隊長洪正諺說明救援過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據警方初步調查，泰籍移工年約30至40歲之間，原本在高雄市工作，為合法來台工作之移工，因家屬於8月2日無法聯繫上死者，因此向仲介聯繫，仲介也無法聯繫上，遂於8月5日向高雄市警方報案協尋，未料6日下午在龜山區光纖電塔發現這具遺體，外觀與失聯泰籍移工吻合，因此確定就是失聯的泰籍移工。至於為何選擇跑到300公里外的桃園輕生，是否有地緣關係還是其他原因，檢警預計明天下午相驗，釐清真正死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995