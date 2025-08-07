屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術　保她辛苦錢

▲內埔警分局助黃婦拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

63歲黃姓婦人接獲自稱新北郵局人員來電，稱其個資外洩並轉接至檢警單位，對方更要求保密與配合行動。她雖一度信以為真，仍因心生疑慮親赴內埔警分局求證。警方立即識破假檢警詐騙手法，所幸她尚未遭受財損，並進一步宣導防詐觀念，提醒民眾遇可疑電話務必查證。讓她頻頻致謝，感激警方即時協助。

內埔警分局內埔所警員李智鈞、郭嘉玲及警專實習生辜競儀，日前巡邏勤務出勤前，突遇一位婦人著急跑到派出所內，表示遇到詐騙。

年約63歲的黃姓婦人向員警表示，早上接到新北市板橋郵局人員來電，說她的身分個資已外洩，並要將電話轉到檢警單位處理。員警聽到這邊，馬上跟黃婦說，對方有要求你，不可讓別人知道這件事，而且要按其指示行動，對不對?黃婦聽到警方問話後，點頭如搗蒜。

警方再告知，這就是行之有年的假檢警詐騙手法，詐團會假借司法機關使人心生畏懼，民眾若一時心急不查，就有可能匯款或是寄出提款卡。員警另詢問是否已經匯款或寄出提款卡等?黃女說，因為覺得怪怪的，所以趕快先到派出所報案，還沒有任何財物損失。員警也藉機防詐宣導，並告訴她日後如遇到任何疑問，先撥打派出所電話諮詢，黃女對於警方幫忙不斷致謝。

內埔警分局長郭譯隆表示，假檢警的詐騙手法已經行之有年，民眾接到類似電話務必先保持冷靜，並秉持著一聽、二掛、三求證之方法，才能避免落入詐騙陷阱，有任何問題請立即撥打110或是165反詐騙專線向警方查證。