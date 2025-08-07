　
地方 地方焦點

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術　保她辛苦錢

▲內埔警分局助黃婦拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局助黃婦拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

63歲黃姓婦人接獲自稱新北郵局人員來電，稱其個資外洩並轉接至檢警單位，對方更要求保密與配合行動。她雖一度信以為真，仍因心生疑慮親赴內埔警分局求證。警方立即識破假檢警詐騙手法，所幸她尚未遭受財損，並進一步宣導防詐觀念，提醒民眾遇可疑電話務必查證。讓她頻頻致謝，感激警方即時協助。

內埔警分局內埔所警員李智鈞、郭嘉玲及警專實習生辜競儀，日前巡邏勤務出勤前，突遇一位婦人著急跑到派出所內，表示遇到詐騙。

年約63歲的黃姓婦人向員警表示，早上接到新北市板橋郵局人員來電，說她的身分個資已外洩，並要將電話轉到檢警單位處理。員警聽到這邊，馬上跟黃婦說，對方有要求你，不可讓別人知道這件事，而且要按其指示行動，對不對?黃婦聽到警方問話後，點頭如搗蒜。

警方再告知，這就是行之有年的假檢警詐騙手法，詐團會假借司法機關使人心生畏懼，民眾若一時心急不查，就有可能匯款或是寄出提款卡。員警另詢問是否已經匯款或寄出提款卡等?黃女說，因為覺得怪怪的，所以趕快先到派出所報案，還沒有任何財物損失。員警也藉機防詐宣導，並告訴她日後如遇到任何疑問，先撥打派出所電話諮詢，黃女對於警方幫忙不斷致謝。

內埔警分局長郭譯隆表示，假檢警的詐騙手法已經行之有年，民眾接到類似電話務必先保持冷靜，並秉持著一聽、二掛、三求證之方法，才能避免落入詐騙陷阱，有任何問題請立即撥打110或是165反詐騙專線向警方查證。

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南首次「雙重去顫電擊」急救成功　雙軌出勤+線上醫療搶命

屏東內埔警「一句提醒」戳破假檢警話術　保她辛苦錢

南投夏日新玩法！九九峰動物樂園+北港溪線超值套票

台南市議會臨時會登場　黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

災害救助關鍵角色！新北表揚6區農情調查績優公所

新北公務人力活化「內陞率達7成」　侯友宜：持續爭取加給留才

新北防範海洋生態浩劫　淡水河口模擬油汙「黃金應變」演練

快訊／高雄2機車擦撞3傷！女騎士「搶快左轉」　命危搶救中

桃園醫院「爸愛說出口」迎接父親節　保健講座傳遞溫暖關懷

台東鹿鳴吊橋星空夜　警政宣導成為活動亮點

罰單詐騙手法曝　屏東警：勿輕信簡訊

罰單詐騙手法曝　屏東警：勿輕信簡訊

詐騙集團近來利用假冒交通違規罰單名義，透過簡訊向民眾發送可疑連結，誘使點擊後進入偽冒政府機關網站，並要求輸入信用卡號碼等敏感資料，造成許多民眾個人資料外洩和財物損失。此類詐騙手法日益猖獗，令人堪憂。為防止民眾受騙，屏東縣政府警察局交通隊呼籲大家警惕此類詐騙行為。

鹿鳴吊橋星空夜　警政宣導成為活動亮點

鹿鳴吊橋星空夜　警政宣導成為活動亮點

迷途翁夜間徘徊　豐里警耐心助返家

迷途翁夜間徘徊　豐里警耐心助返家

日本福岡海灘驚見「整條人腿」！

日本福岡海灘驚見「整條人腿」！

台東男家中情緒失控　成功警方即時協助

台東男家中情緒失控　成功警方即時協助

關鍵字：

詐騙警方防詐觀念感激警察

讀者迴響

