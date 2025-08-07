　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

移民台灣要放棄大陸護照　陸委會：不影響多數人權利

▲中國大陸護照,邊檢,出入境。（圖／CFP）

▲中國大陸護照。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／台北報導

內政部近日預告，未來大陸人民申請在台定居，除了提出除籍證明外，還要提出放棄中國護照的證明，被立委陳玉珍質疑是「搞台獨」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，《兩岸條例》本就有此規定，只是一個行政規定的修改，大陸人民領用護照的比例只有12%，不會影響到大多數人的權利，也與台獨無關，不用過度聯想。

梁文傑7日在例行記者會上提到，《兩岸條例》本來就有此規定，陸籍人士如申請在台定居，要提出喪失原籍證明，也不得領用大陸護照，但過去30幾年來，一般只有要求提出除籍證明，「護照這一點長期以來不容易執行，原因是大陸人民領用護照的比例很低，大概只有12%，加上兩岸人民往來的時候，也都不用護照，所以沒有辦法確認。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑說，現在是因為有人提出疑義，說為什麼政府不執行護照的部分，所以修訂了相關規定，未來必須要提出沒有領取大陸地區護照的證明書，或是本來就沒有護照也可以採取其他方式，比如說具結。

梁文傑強調，這是一個簡單的規定，很多人過度聯想，「我覺得這跟台獨沒有什麼關聯，陳玉珍委員說我們不承認大陸的護照，實際上，護照就是大陸所發的公文書，就跟結婚證書或法院判決書一樣，是代表公權力的證明文件，海基會每天都在驗證大陸地區所發的公文書，類似結婚證書、法院判決書、身分證明文件等，並沒有不承認大陸地區的護照，只是兩岸之間在互相往來時，互相都不使用護照而已。」

梁文傑說，陳玉珍講的狀況是對目前實務作法的誤解，舉例來說，大陸承不承認我方的護照？似乎也不承認，但大家要去申請台胞證的時候，必須把台灣的護照交給旅行社送到香港去辦理，那也是要看護照，所以兩邊做法都差不多，「這就是行政規定的修改，不會影響到大多數人的權利，跟什麼台獨也毫無關係。」

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難
鹿希派校花女友遭疑懷孕...出面曝真相
爸無視滑水道警告　抱6歲兒被高速踢爆肝臟
又見神鬼女會計！A走機車經銷款5千萬買房　丈夫兒子幫洗錢　
黃珊珊為柯文哲作證！痛批檢方「扭曲證詞」
到機場才發現「航空公司停業了」 ！她傻眼：解鎖人生

陸配移民護照陸委會

