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「護照蓋滿2頁」不倒翁紀念章　被拒絕出境！她傻眼：之前都可以

▲護照。（圖／資料照）

▲護照代表旅客出國的身分證件，依據規定禁止擅自塗改、蓋章。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

護照是出國時的通行證，除了隨身攜帶外，也要注意不要留下髒汙或是毀損，一名女網友表示，過去多次前往日本旅遊，看到可愛的不倒翁印章，想留作紀念，於是在護照上蓋了滿滿兩頁，然而，近日從台灣出境時，被地勤人員攔下，以「護照汙損」為由拒絕登機，讓她當場錯愕。

女網友在Threads發文，看到其他人蓋了日本不倒翁紀念印章，也跟著在護照內蓋上紀念章，兩頁幾乎蓋滿，前幾次出國都未遇到問題，沒想到這次在台灣機場辦理登機時，被地勤發現護照內有自蓋章戳，並詢問「這章是妳自己蓋的嗎？」她如實回答後，地勤表示須進一步確認。

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幾分鐘後，地勤回覆「無法登機」，要他去外交部辦理。女網友相當錯愕與著急，「幾個意思啦！我都飛幾趟了，這趟不能飛？」當天剛好遇到周五，即便申請急件也要等到周一才能拿到新護照，「我的機票白費了。」

女網友向地勤人員解釋，印章只是紀念用，並不理解為何因此被禁止出境。地勤反問「妳會在身分證上蓋章嗎？」讓她感到無奈且不滿，「身分證是紙嗎？蓋屁阿！」她還抱怨護照換發速度太慢，整個流程令人失望。最後，她也提醒大家，護照千萬不要隨意塗鴉或蓋章，以免影響旅行計畫。

事後，女網友已將原文刪除，不過有網友轉發到PTT上，掀起熱論，「敢玩護照很勇喔，以為護照是什麼玩具嗎」、「想說海關哪這麼閒，仔細看印章，結果兩頁滿版」、「記取教訓下次就會乖了」、「真的笑死，要蓋紀念章拿本筆記本不就好」、「闖紅燈沒被抓，不代表可以一直闖紅燈欸」。

對此，外交部提醒，國人護照內頁不得擅自加蓋紀念章戳，若有加蓋章戳或汙損情形，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關權益。護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損。

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