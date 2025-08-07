　
大陸 大陸焦點 特派現場

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

網紅「閩南狼」近日坦承，他跟八炯之前拍攝的「統戰紀錄片」有瑕疵，部分內容沒有完整查證。陸委會副主委、發言人梁文傑先前曾評價該片「頗有參考價值」，他7日解釋，這部影片提供了一些查處違法的線索，還是有價值的。

梁文傑7日例行記者會上表示，他當時說該部影片「頗有參考價值」，意思是影片提供了一些線索，至於這個影片是不是盡善盡美，「我想也不太可能。」

▼「閩南狼」（左）已與昔日夥伴八炯（右）撕破臉。（圖／記者林敬旻攝）

▲419反統戰大遊行，閩南狼、八炯致詞。（圖／記者林敬旻攝）

梁文傑強調，該部影片提供了一些線索，確實後來也根據這些線索查處了一些人，所以他認為這部片還是有價值的。

梁文傑去年12月曾在記者會上評價該部影片「頗有參考價值」，提供了一些能把舊案推進的例證；隨後，內政部也對影片內出現的李東憲、林金城等人進行查處，確認他們持有對岸身分證件，據此將他們的台灣身分註銷。

閩南狼在6日上傳的影片中表示，「統戰紀錄片」許多內容是真實的，但並非所有內容都沒有爭議，有些內容在證據尚未確認之前就被丟上網，他曾質疑這樣做是否太過分，可是八炯卻說「這種東西就是要不擇手段」。

▼影片內出現的林金城已被註銷台灣身分。（圖／翻攝微信）

▲▼幫台灣人拿對岸身分　通緝犯林金城「台灣身分被註銷」健保也沒了。（圖／翻攝YouTube）

08/06 全台詐欺最新數據

584 3 3089 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘
民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

閩南狼認「統戰紀錄片」有瑕疵　梁文傑：還是有價值

閩南狼八炯陳柏源統戰紀錄片紀錄片陸委會梁文傑

