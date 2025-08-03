花蓮陸配村長被解職　陸委會：基於國家忠誠義務之要求

▲鄧萬華已被解職。（圖／翻攝內政部官網）



記者蔡紹堅／台北報導

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因具有「中華人民共和國國籍」，被內政部解除職務，她向媒體投書表達不滿，並揚言要提起訴願。對此，陸委會3日表示，依照《國籍法》，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，這是基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。

陸委會提到，原籍中國大陸人民取得台灣身分後，若欲擔任我國民選公職，除「參選資格」有兩岸條例之限制外，其它有關「選舉活動」、「就職、任職、解職」等事項，因兩岸條例沒有規定，故仍須適用我國各有關法令之規定。

陸委會指出，依《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，此係基於對國家忠誠義務以及避免義務衝突風險之要求。

陸委會還說，「事實上具有雙重國籍者如欲擔任中華民國民選公職人員，本會尊重主管機關內政部對國籍法之解釋與相關處置。」

內政部民政司也強調，擔任公職者，負有國家忠誠義務，《國籍法》明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料。對於未依規定辦理之村里長，由鄉鎮市區公所依法解除其公職。

鄧萬華在投書中提到，她出身四川，28年前嫁到台灣，17年前取得台灣身分證，曾回大陸開去除國籍的證明，但大陸公務機關非常為難，因為一旦開立就等於「承認台灣是獨立國家」，所以根本開不出這樣的證明。

鄧萬華痛批，執政黨不敢宣布台獨，叫百姓自己去尋求「放棄大陸國籍證明」，根本就是擾民。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

