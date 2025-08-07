陸配村長被解職　陸委會：沒人真的去申請放棄中國籍

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

花蓮陸配村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍，被內政部依《國籍法》解職，她認為對岸根本不會讓陸配放棄國籍，政府的要求是強人所難。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸配參選人們一直在陳情，但並沒有看到有人真的去申請放棄中國國籍，「只是一直說沒有辦法放棄，應該先去試試看。」

梁文傑提到，此案牽涉到《兩岸條例》與《國籍法》之間的關係，《兩岸條例》只規定入籍台灣10年後可以參選公職，但參選公職之後，《兩岸條例》沒有別的規定，《國籍法》20條是規定當選以後，一年之內要必須放棄外國的國籍，「所以兩個法律，一個是規定你參選資格，一個是規定參選之後就職的條件。」

梁文傑指出，陸配參選人們一直在陳情，但目前為止，他並沒有看到真的有人去申請放棄中國國籍，「只是一直說沒有辦法放棄，應該先去試試看。」

▼花蓮陸配村長鄧萬華被解職。（圖／翻攝內政部官網）



至於中華人民共和國的國籍算不算國籍，梁文傑說，很多人認為它不是國籍，但對政府來講，中華人民共和國確實是存在的，也是聯合國的常任理事國，「你說中華人民共和國的國籍不是國籍，那是很奇怪的。」

梁文傑進一步指出，國籍是跟政府承認或不承認是沒關係的，例如某人有北賽普勒斯的國籍，現在全世界只有土耳其承認，但按照《國籍法》還是要放棄。

對於外界質疑《兩岸條例》及《國籍法》有矛盾，梁文傑強調，這要由立法院就法律上的規定來討論，作為行政機關，陸委會是《兩岸條例》的主管機關，內政部是《國籍法》的主管機關，只能「就法論法」。