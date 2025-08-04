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非洲移民船葉門外海沉沒68死　74人下落不明

▲非洲移民船隻經常翻覆，圖為2020年11月一起移民船難，一艘離開利比亞的橡皮船翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲移民船隻經常翻覆，圖為2020年11月一起移民船難，一艘離開利比亞的橡皮船翻覆。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

一艘載有154名非洲移民的船隻日前在葉門外海沉沒，造成68人喪生、74人失蹤，僅12人獲救，國際移民組織（International Organization for Migration，簡稱IOM）證實這起慘劇為非洲移民試圖前往波斯灣國家謀生的最新悲劇。IOM表示，這條穿越曼德海峽的移民路線雖然危險，卻仍是世界上最繁忙的非法移動通道之一。

國際移民組織駐葉門特派團團長艾索夫（Abdusattor Esoev）告訴《美聯社》，船隻在葉門南部阿比揚省（Abyan）外海於當地時間3日凌晨沉沒，罹難者多為衣索比亞移民。截至目前為止，已有54具遺體被沖上康法縣（Khanfar）岸邊，其餘14具遺體送往津吉巴（Zinjibar）市立醫院的太平間。失蹤的74人恐怕已無生還希望。

路透社報導，IOM指出，來自非洲之角地區，特別是衣索比亞、吉布地和厄利垂亞的非正規移民，持續經由簡陋的船隻，試圖從非洲大陸橫渡曼德海峽（Bab al-Mandab），進入葉門，再轉往沙烏地阿拉伯及其他波斯灣國家尋求就業機會。這條路線儘管危機四伏，仍吸引大量移民前仆後繼。

國際移民組織形容這條從非洲之角至葉門的「混合移民路線」為全球最危險卻也最繁忙之一。所謂混合移民，包含無成人陪伴的未成年者、環境移民、人口販運受害者、尋求庇護者與難民等各類群體。根據IOM統計，僅去年就有超過6萬名非洲移民抵達葉門，凸顯這條遷徙路線背後潛藏的人道危機。

IOM已呼籲各國應加強合作，為移民提供更安全的遷徙選項，同時遏止非法人口走私行為，減少此類悲劇一再重演。

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