婚禮誓詞新郎脫口喊「前女友名字」　新娘反應太神

英國一場婚禮因一個「口誤」成為網路熱議話題。一對新人安德魯（Andrew Fildes）與瑞貝卡（Rebecca Fildes）於2023年在英國貝德福郡舉行婚禮時，安德魯在誓詞中竟不小心喊出「前女友的名字」，讓全場先是一陣錯愕，隨即爆笑不已。

根據《紐約郵報》報導，烏龍事件發生於2023年，但是直到今年7月28日，新娘才將片段上傳至TikTok。畫面中可見證婚人說：「我願意娶妳，Rebecca Sarah Joan Qureshi…」安德魯握著新娘的手卻回應：「我願意娶妳，Sarah…」瞬間空氣凝結，接著是新娘與賓客的一片笑聲。

瑞貝卡接受訪問時坦言，「Sarah」確實是安德魯前女友的名字，但也是她自己的其中一個中間名，「我知道他太緊張才會講錯。」她表示丈夫是個內向又謹慎的人，「他當時根本沒發現講漏了『Rebecca』，我提醒他時他還一直道歉。」

儘管當事人一笑置之，但網友們卻熱烈討論，有人同情安德魯只是緊張失言，也有人直言「這是愛情的死亡瞬間」。有人笑說這是「Ross和Emily」的翻版，引用經典影集《六人行》中角色婚禮說錯名字的橋段。

該則影片至今已累積超過3萬次觀看，新娘也幽默寫下：「Oh dear（喔親愛的）」，展現豁達一面。婚禮是人生大事，但一點小插曲往往成為最難忘的回憶，而瑞貝卡的反應也被不少網友誇讚。

事實上，國外婚禮鬧烏龍並非首次，《紐約郵報》曾報導，約克郡有位爸爸走紅毯時竟忘了牽女兒，還有新郎在丟襪帶時被惡搞，竟是伴郎躲進婚紗取代新娘。



