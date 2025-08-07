沈玉琳確診血癌！熱心民眾打爆醫院電話：我想捐骨髓

▲沈玉琳罹患血癌新聞曝光後，三總接獲不少民眾來電表達想捐贈骨髓意願。（翻攝自沈玉琳IG）

圖文／鏡週刊

沈玉琳住進三總加護病房近10天，昨（6日）晚證實罹患白血球異常增生的白血病（血癌）。由於沈玉琳體內白血球指數仍過高，醫療團隊評估將先進行化療，將白血球指數降低後，再朝骨髓移植方向做評估。感人的是，由於沈玉琳是家喻戶曉的人物，昨晚真實病因公布後，三總已接獲不少民眾來電，表示願意和沈玉琳進行骨髓配對，也表達了願意捐贈骨髓的意願。未料今（7日）早沈玉琳就轉進台大。

沈玉琳住院七天證實罹患血癌，老婆芽芽與助理今早也被目擊到現身三總。據知情人士透露，沈玉琳住院時多重器官衰竭，經過一週救治後，確定罹患血癌，家人除了配合治療外，也表示「花再多錢都要治好沈玉琳的病！」因此芽芽被目擊現身三總，應是幫沈玉琳轉院至血癌權威的台大。

有醫界人士透露，血癌的病況非常多種，沈玉琳罹患的白血球異常增生，是會攻擊臟器，當白血球塞入肝臟血管時，血液無法順利進出，將引起鬱血性肝損傷，進而影響肝功能，症狀如同B型肝炎引起的猛爆性肝炎。而沈玉琳上個月29日住進醫院時，第一時間急診室檢查出是猛爆性肝炎，就是因為白血球阻塞肝臟血管導致，三總醫療團隊後會診血液腫瘤科，朝血液方向做檢查，最後確認為白血球異常增生的白血病。



