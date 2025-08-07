東京迪士尼歡樂工作幻滅　抱怨菜鳥、遊客！前員工揭真實面貌

▲東京迪士尼總帶給遊客歡樂，但員工私下聚在一起依舊會抱怨奧客與菜鳥同事。（示意圖，pixabay）

東京迪士尼給外界的印象都是充滿歡樂與營造夢想的樂園。然而，根據日媒「Diamond online」報導，前員工笠原一郎以自身經驗揭露光鮮亮麗的服務背後，迪士尼員工不為人知的真實面貌。

笠原一郎在57歲時加入迪士尼，受訪時從幕後視角分享不同崗位員工的特質。他表示在「動物天地」（Critter Country）附近的員工休息區內，能立刻分辨出各部門的員工，負責獨木舟探險的員工通常是皮膚黝黑、體格健壯的年輕人，這身健壯體格並非天生，而是日復一日划槳的成果，長期下來，不僅男員工肌肉發達，就連女員工的手臂肌肉都不輸男同事。

另外，餐飲部門的員工主要為40至50歲的女性。她們在休息時經常聚在一起抱怨工作，甚至八卦同事的工作表現，例如，有人會抱怨菜鳥流程老是記不住又不抄筆記，「但因為長得可愛，犯錯沒事，主管卻老是拿我們這些人出氣。」

負責維持遊行與表演秩序的「現場支援」人員，由於工作性質需頻繁與遊客溝通，大多個性外向、說話大聲，溝通方式直接，態度甚至比較強勢。他們休息時間會聚在一起吐苦水，聊聊遇到的奧客，有人抱怨遇過一位打扮得很花俏的阿姨，怎麼樣都不肯退到遊行管制線後，還反嗆員工：「這位小姐，就差這麼一點點，不要那麼死板嘛！」讓員工當下超無言，氣到因此對關西人印象很差，直言現在最討厭關西人。

至於從事清潔的員工大多個性安靜，休息時總是默默地吃三明治、滑手機或看書。雖然迪士尼對遊客來說是充滿歡樂的夢幻樂園，可是光鮮亮麗的表象下，職場依舊脫離不了人性與現實面。



