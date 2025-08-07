　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京迪士尼歡樂工作幻滅　抱怨菜鳥、遊客！前員工揭真實面貌

東京迪士尼總帶給遊客歡樂，但員工私下聚在一起依舊會抱怨奧客與菜鳥同事。（示意圖，pixabay）

▲東京迪士尼總帶給遊客歡樂，但員工私下聚在一起依舊會抱怨奧客與菜鳥同事。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

東京迪士尼給外界的印象都是充滿歡樂與營造夢想的樂園。然而，根據日媒「Diamond online」報導，前員工笠原一郎以自身經驗揭露光鮮亮麗的服務背後，迪士尼員工不為人知的真實面貌。

笠原一郎在57歲時加入迪士尼，受訪時從幕後視角分享不同崗位員工的特質。他表示在「動物天地」（Critter Country）附近的員工休息區內，能立刻分辨出各部門的員工，負責獨木舟探險的員工通常是皮膚黝黑、體格健壯的年輕人，這身健壯體格並非天生，而是日復一日划槳的成果，長期下來，不僅男員工肌肉發達，就連女員工的手臂肌肉都不輸男同事。

另外，餐飲部門的員工主要為40至50歲的女性。她們在休息時經常聚在一起抱怨工作，甚至八卦同事的工作表現，例如，有人會抱怨菜鳥流程老是記不住又不抄筆記，「但因為長得可愛，犯錯沒事，主管卻老是拿我們這些人出氣。」

負責維持遊行與表演秩序的「現場支援」人員，由於工作性質需頻繁與遊客溝通，大多個性外向、說話大聲，溝通方式直接，態度甚至比較強勢。他們休息時間會聚在一起吐苦水，聊聊遇到的奧客，有人抱怨遇過一位打扮得很花俏的阿姨，怎麼樣都不肯退到遊行管制線後，還反嗆員工：「這位小姐，就差這麼一點點，不要那麼死板嘛！」讓員工當下超無言，氣到因此對關西人印象很差，直言現在最討厭關西人。

至於從事清潔的員工大多個性安靜，休息時總是默默地吃三明治、滑手機或看書。雖然迪士尼對遊客來說是充滿歡樂的夢幻樂園，可是光鮮亮麗的表象下，職場依舊脫離不了人性與現實面。


更多鏡週刊報導
米妮頭套一掀「真面目」太驚悚　網譁然：原來一直都是馬力歐扮她！
中國人搶東京迪士尼達菲熊　手段無極限！「蝗蟲過境升級」嚇壞日本人
櫻花男化身「小美人魚」圓夢　9萬網友驚艷：最美的愛麗兒！
月薪10萬媳婦包家務仍被嫌「沒做這家事不孝」　怒嗆婆婆：妳哪根蔥
早餐店老闆劈女員工　「露骨傳訊、店內親熱」不演了！人妻怒提告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳罹血癌！昔喊「想活久一點」　被女兒一句話惹鼻酸
爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原　陳佩琪哭倒
獨／沈玉琳血癌「已轉院到台大醫院」！　後續治療評估中
同事嚇到！台積電內鬼突花上億買2豪宅　檢調追藏鏡人
普發1萬人人有？　行政院鬆口：僅調整產業支持方案
獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了
1個多小時就散會　沈伯洋遺憾：藍白委拒閱機密文件便離席
快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

午休順手買刮刮樂彩券　23歲男下班才發現「中149萬大獎」

快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

寵物鸚鵡拍片講「販毒黑話」出賣主人　助警偵破毒品集團15人落網

川普見南韓關稅代表團　第一句話先問「金正恩最近好嗎？」

東京迪士尼歡樂工作幻滅　抱怨菜鳥、遊客！前員工揭真實面貌

迦納軍用直升機墜毀「全機8人罹難」　國防、環境部長喪命

全家到迪士尼去玩　62歲男為了遺囑「想淹死媳婦」9歲孫女目睹

不受川普半導體關稅影響　南韓總統府強調：我們享「最惠國待遇」

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

午休順手買刮刮樂彩券　23歲男下班才發現「中149萬大獎」

快訊／川普對等關稅正式上路！　各國稅率一次看

寵物鸚鵡拍片講「販毒黑話」出賣主人　助警偵破毒品集團15人落網

川普見南韓關稅代表團　第一句話先問「金正恩最近好嗎？」

東京迪士尼歡樂工作幻滅　抱怨菜鳥、遊客！前員工揭真實面貌

迦納軍用直升機墜毀「全機8人罹難」　國防、環境部長喪命

全家到迪士尼去玩　62歲男為了遺囑「想淹死媳婦」9歲孫女目睹

不受川普半導體關稅影響　南韓總統府強調：我們享「最惠國待遇」

安置機構爆多起男童性侵案！母報警才曝光　議員轟社會局處理失當

泰妹腹脹怪貪吃惹禍！　開刀6小時挖出8kg超巨卵巢囊腫

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

打LOL角色被搶火大　軍人怒嗆同學「絞殺你」挨告結果曝

人腦從35歲起每年退化1%　博恩名醫父成功自救海馬迴早衰

傳李在明最快25日訪美會晤川普　恐遭美國施壓「調漲軍費」

美對等關稅台灣暫定20%　台南蘭農估「年損15-20％」：沒利潤了

挺罷免遭游顥指沒交情　梁文韜：我知道你胃不好還建議多吃木瓜

川普宣布半導體100%關稅　經貿辦：不影響後續談判策略

藍質疑未澄清美國務院顧問文章　政府人士：惡意指涉不是笨就是壞

【行人地獄再次上演】高雄左轉車直接撞飛過馬路學生！

國際熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

14歲遭軟禁2個月懷孕！日正妹36歲當阿嬤

即／美聯合航空「停飛所有航班」！

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

快訊／川普：將徵收100%半導體關稅

川普半導體關稅　南韓嗨喊：三星、SK不適用

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

日本試產2奈米是巧合？Rapidus背景曝

11歲星國女童買冰淇淋　遭雜貨店老闆性侵

印度總理莫迪傳8/31訪華　7年來首次

川普狂賀！蘋果在白宮宣布擴大投資1000億鎂

更多熱門

相關新聞

不到40歲靠定存式投資股利破百萬

不到40歲靠定存式投資股利破百萬

上市公司財務長邱懷青，靠著長期買入權值股及市值型ETF財務自由，她獨創5311財務配置法，再將投資部位依照風險不同分為4層，並在4月初股災恐慌時刻大膽買入積極型個股，為自己創造3成以上獲利。

財務長靠3指標挑權值股抱出千萬

財務長靠3指標挑權值股抱出千萬

王義川沙豬　網起底全身行頭不斐

王義川沙豬　網起底全身行頭不斐

62歲男為了遺囑　推媳婦入水想淹死

62歲男為了遺囑　推媳婦入水想淹死

不受川普關稅影響　南韓：享「最惠國待遇」

不受川普關稅影響　南韓：享「最惠國待遇」

關鍵字：

迪士尼東京迪士尼日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普：台積電投資2000億美元

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

美半導體關稅設條件　周玉蔻：台積電0關稅

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳發文證實罹患血癌「我們後會有期」

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面