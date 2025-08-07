沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中鏢

▲藝人沈玉琳確定罹患白血病（俗稱血癌），將暫別演藝圈。（翻攝荖子鍋頻道）

圖文／鏡週刊

57歲藝人沈玉琳近日確定罹患白血病（俗稱血癌），暫別演藝圈，消息曝光震驚社會。對此，基因醫師張家銘就提醒，4大傷身習慣恐害癌變，提醒民眾沒家族病史，也有可能得白血病，並點出白血病誘發因素、症狀，籲民眾可定期做檢測。

基因醫師張家銘在臉書發文表示，不少人聽到罹患「急性骨髓性白血病」，都會驚訝的表示，「白血球不是保護我們的嗎？為什麼會變成癌細胞？」「沒家族病史，怎麼突然得了白血病？」對此，張家銘進一步解釋，坦言白血病很少是「突然發生」的，常見情況是早就在體內悄悄醞釀，只是未察覺到。

張家銘直呼，聞清潔劑、偶爾抽菸、吃點加工食品、熬夜工作，這些以為「還好吧」的小習慣，年年累積下，最後恐讓身體某處的細胞開始走錯路，當造血幹細胞突變，原本守護的細胞就變成無法控制的「癌細胞」。

事實上，白血病初期症狀常常不明顯，但仍存在警訊，包含容易疲倦、爬個樓梯就喘、莫名其妙瘀青、牙齦流血、常常感冒或感染不會好，甚至出現體重驟降、骨頭痠痛等症狀。因此，張家銘就建議除了血癌家族史外，曾經做過化療或放療、血液檢查數據常異常卻無法解釋、有糖尿病、心血管病或自體免疫疾病的族群，應提早做檢查。

張家銘表示，研究證實雖無法控制突變何時發生，但可以控制環境讓它不發作，所以常建議病人採取抗發炎飲食（地中海飲食、低糖、高纖）、每週3次有氧運動（快走、騎腳踏車）、保持情緒穩定、學會放鬆（冥想、寫日記都可以）、每晚睡足7小時、減少暴露環境毒素（清潔劑、油煙），「白血病的預防不只是避免癌變，而是讓身體從源頭維持穩定」。



