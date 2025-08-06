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台中休旅車「跨界當垃圾車」！一票人看完嚇壞：蟑螂的移動城堡

▲▼台中休旅車跨界當垃圾車，恐怖的模樣嚇壞許多人。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲台中休旅車跨界當垃圾車，恐怖的模樣嚇壞許多人。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

台中街頭日前出現一輛白色休旅車，車內外堆滿大量回收物品，不僅後車廂無法關閉，甚至連車頂與車門把手都綁滿塑膠袋，引發路人關注。照片被民眾上傳至臉書社團，網友戲稱這輛車是「蟑螂的移動城堡」、「跨界垃圾車」，幽默回應不斷，同時也引發安全疑慮。警方提醒，若裝載方式違反規定，可依法開罰最高1萬8000元。

根據網友拍攝的畫面，該輛白色休旅車車頂綁滿塑膠袋，前後車門的四個把手也都掛上物品，車身內外被回收物品塞得滿滿，甚至後車廂也無法闔上，場面十分誇張。照片曝光後引發熱烈討論，民眾質疑車輛是否符合道路行駛安全。

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有網友將照片上傳至《爆料公社》與《爆廢公社》，貼文吸引大量留言，不少人戲稱「這是一台丐幫九袋長老的坐車」、「這不是垃圾車，是露營車吧」、「流浪漢我看過，流浪車是第一次見」。也有網友開玩笑說，「帶著家當以車為家」、「附近有鄰居也這樣，後來在七期買房了」。

另外也有知情網友透露，這輛車的駕駛疑似長期從事資源回收，經常在台中北屯區出沒。由於其裝載方式違反一般用車常態，引發不少人擔心可能影響行車安全，也有民眾建議警方應介入調查處理。

根據《道路交通管理處罰條例》，汽車裝載未依規定者，可處3000元至1萬8000元罰鍰，並得責令改正或禁止通行。警方若接獲檢舉，依法可對車主開單舉發，呼籲駕駛人勿忽視交通安全規範。

 
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