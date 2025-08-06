遭控醫療疏失害品種貓死亡　動物醫院反擊：貓咪體弱卵巢萎縮

▲台中一間貓舍送11隻品種貓結紮，貓咪卻狀況連連，怒控訴動物醫院疏失、動物醫院也做出回應。（非當事貓、圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一家品種貓舍出面指控，送11隻品種貓前往南屯區一家動物醫院結紮，結果貓咪事後多隻出問題，包括傷口裂開、結紮未全貓咪事後發情、貓咪下體出血等情況，甚至一隻英國短毛貓在手術後4天就死亡。貓舍負責人江小姐向媒體投訴動物醫院醫療疏失。對此，動物醫院今天發出聲明稿回應，離世貓咪明顯體質虛弱且卵巢萎縮至大腸後方，另外，動物醫院也質疑貓咪術後體內發炎與貓舍環境清潔有關，現已採取法律程序解決。

台中一家協助品種貓中途的貓舍老闆江小姐出面投訴，今年4月到6月間陸續送了11隻品種貓前往南屯區一家動物醫院進行結紮，當中包括市價破30萬元的緬因貓以及稀有的塞爾凱克捲毛貓、英國短毛貓等，全部總價值破百萬元。未料術後，11隻貓不僅有多隻貓咪陸續出現發情、傷口裂開，更有一隻術後4天就死亡，讓江小姐無法接受，怒控動物醫院醫療疏失，事後更不聞不問。

遭指控的動物醫院李姓院長則連發兩篇回應，指出飼主江小姐曾坦承，死亡的貓咪一直配種無法懷孕，其實就是因為貓咪卵巢萎縮、體弱多病，其死因實在難以評判；另一隻貓咪陰道排血，則是江女在時隔將近兩周以上才反映，當下也曾詢問是否付費做血檢釐清病情，但遭江女拒絕，醫院僅憑肉眼觀看，在無血檢的狀況下，也只能以最有可能發生下體流血的案例向江女告知狀況。

至於傷口反覆裂開一事，李姓院長直指，係因江女沒有讓貓咪戴適合的項圈，讓貓隨意跑跳，脫線機率很大，但現在卻把這些錯誤怪到醫院上。李院長強調，飼主江小姐隨意在網路上散播不實之言論，院方已採取法律程序解決。