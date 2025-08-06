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快訊／金髮Yuki慘了「許男」涉偽造文書被起訴　當義消幫壓CPR沒事

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供，下同）

▲金髮Yuki涉偽造文書案，中檢近日偵結起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市先前發生「金髮Yuki」之亂，一名自稱是日本籍女子Yuki的「許男」，以義消身分進入一處溺水案件救援現場，協助3歲男童CPR，結果許男被揪出身分攏是假，而且還是男兒身。台中地檢署近日偵結，檢方認定許男協助救援溺水案時，並未涉及刑事犯罪，但許男被查出發生車禍時，以假證件接受警方調查，被依偽造文書罪起訴。

回顧該案，台中市3月發生3歲男童在家中浴缸溺斃，趕抵現場實施CPR的「金髮Yuki」被男童父親指控，按壓CPR的位置不對，他也根本不是義消，事後「Yuki」不僅接受媒體採訪，除堅稱自己是日本女留學生，還一度在記者會中「孕吐」，由於事情越鬧越大，「Yuki」又被爆料疑似使用假身份證、假救護證照。

▲金髮Yuki。（圖／民眾提供）

▲Yuki當時進入民宅協助溺水救援，引起頗大風波。（圖／民眾提供）

當時有許多義消指稱，救援男童CPR的人其實是假冒的緊急救護員，還被挖出前科，證實為Yuki其實是許姓男子。事件延燒後，Yuki接受媒體採訪，更現身記者會，自稱是日本女留學生，來台6年但不會說中文，全程透過手機打字（繁體中文）跟現場記者溝通，還表示自己已經懷孕，記者會尾聲時，更一度孕吐。

中檢當時剪報分案，並傳喚Yuki到案說明，複訊後認定「許男」介入溺水救援一事未涉及犯罪，但他先前發生車禍時，曾以偽造的身分接受警方調查，因此依偽造文書罪嫌將他起訴。

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