金髮Yuki瞎創救護集團！拿假證件騙人　檢：損害急救資格正確性

▲金髮Yuki許男近日被依偽造文書起訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市今年3月發生「金髮Yuki之亂」，自稱是日本籍女性留學生的Yuki，其實是道道地地的許姓男子，因闖入救援溺水男童現場，遭檢警調查，案件近日偵結，雖許男闖入救溺現場並未涉及刑法，但他先前因車禍持「修諺凱醫療救護事業集團隊員證」讓警方證明身分，這回遭檢方查出是自製該證，涉及偽造文書，因此將他起訴。

台中市3月發生3歲男童溺斃，救援現場出現假義消「金髮Yuki」事件，當時Yuki出面受訪，自稱是日本人，卻全程用注音拼打跟媒體對話，還在現場出現「孕吐」，引起熱議。

▲Yuki所持這張「修諺凱醫療救護事業集團義工證」就是他自製。（圖／記者許權毅翻攝）



Yuki當時被揭露，就是一名20多歲許姓男子，且戶籍設在台中市大里區、住在北屯區，根本不是什麼日本人。且當時《ETtoday新聞雲》就揪出，許男在2022年3月，因為車禍時冒簽姊姊的簽名「許O君」，並出示「修諺凱醫療救護事業集團義工證」，遭到檢方起訴，最後還被判刑。

回顧該案，許男因為在台中發生車禍，當時在酒測表上，偽造姊姊的簽名「許O君」，後來又於調解時簽下假名「許O筑」，並且出示「修諺凱醫療救護事業集團義工證」，但檢方當時認定，是該集團根據許男提供之資料製作，不構成偽造特種文書，許男最終僅因偽造「許O君」、「許O筑」的押署，判處有期徒刑2月。

這回因為救溺詭案遭檢方重新調查，中檢深入追查前述該案車禍，發現許男根本就知道沒有「修諺凱醫療救護事業集團」存在，是自行偽造該證件，並且在員警詢問時，提出該證件給員警看，此舉足以損害於消防機構管理急救資格之正確性。

許男被檢方傳喚時還否認犯罪，並且辯稱「這個證書是我去參加救護課程，結束後他們發給我的，我都自己放著沒有拿出來使用。」調查後，再依偽造特種文書罪嫌將他起訴。