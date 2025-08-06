　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金髮Yuki瞎創救護集團！拿假證件騙人　檢：損害急救資格正確性

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲金髮Yuki許男近日被依偽造文書起訴。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市今年3月發生「金髮Yuki之亂」，自稱是日本籍女性留學生的Yuki，其實是道道地地的許姓男子，因闖入救援溺水男童現場，遭檢警調查，案件近日偵結，雖許男闖入救溺現場並未涉及刑法，但他先前因車禍持「修諺凱醫療救護事業集團隊員證」讓警方證明身分，這回遭檢方查出是自製該證，涉及偽造文書，因此將他起訴。

台中市3月發生3歲男童溺斃，救援現場出現假義消「金髮Yuki」事件，當時Yuki出面受訪，自稱是日本人，卻全程用注音拼打跟媒體對話，還在現場出現「孕吐」，引起熱議。

▲Yuki身分證、履歷、證照曝光。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

▲Yuki所持這張「修諺凱醫療救護事業集團義工證」就是他自製。（圖／記者許權毅翻攝）

Yuki當時被揭露，就是一名20多歲許姓男子，且戶籍設在台中市大里區、住在北屯區，根本不是什麼日本人。且當時《ETtoday新聞雲》就揪出，許男在2022年3月，因為車禍時冒簽姊姊的簽名「許O君」，並出示「修諺凱醫療救護事業集團義工證」，遭到檢方起訴，最後還被判刑。

回顧該案，許男因為在台中發生車禍，當時在酒測表上，偽造姊姊的簽名「許O君」，後來又於調解時簽下假名「許O筑」，並且出示「修諺凱醫療救護事業集團義工證」，但檢方當時認定，是該集團根據許男提供之資料製作，不構成偽造特種文書，許男最終僅因偽造「許O君」、「許O筑」的押署，判處有期徒刑2月。

這回因為救溺詭案遭檢方重新調查，中檢深入追查前述該案車禍，發現許男根本就知道沒有「修諺凱醫療救護事業集團」存在，是自行偽造該證件，並且在員警詢問時，提出該證件給員警看，此舉足以損害於消防機構管理急救資格之正確性。

許男被檢方傳喚時還否認犯罪，並且辯稱「這個證書是我去參加救護課程，結束後他們發給我的，我都自己放著沒有拿出來使用。」調查後，再依偽造特種文書罪嫌將他起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台鐵自強號火警冒濃煙！旅客行動電源自燃
黃國昌反擊爆料「比亞迪宴會牽線人」　三立主管遭停職
LINE害手機卡卡！她用「一招」瞬間瘦身92G　聊天檔案都還
快訊／驚悚！男掛桃園「20層樓高」高壓電塔慘死
8塔位30年前買下竟不算！龍巖拒認舊協議　新北婦怒告贏了
金髮Yuki瞎創救護集團！拿假證件騙人　檢：損害急救資格正確

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／驚悚！男掛桃園龜山「20層樓高」高壓電塔　疑觸電慘死

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！淫男拿菜刀架喉硬來

金髮Yuki瞎創救護集團！拿假證件騙人　檢：損害急救資格正確性

台文館吉祥物「阿龍」抄襲案　原創跨海提告結果曝

短裙女搭捷運手扶梯　色男手機放膝蓋偷拍！正義哥喝斥攔阻

8塔位30年前買下竟不算！龍巖拒認舊協議　新北婦怒告贏了

男欠稅+罰鍰380萬「只能月還1萬」　被查出領走千萬現金遭管收

台中男受困陽台被燒死！警消勘驗查死因　床墊旁發現煙蒂

彰化五金噴漆工廠火災「大量濃煙悶燒」　8人吸入性嗆傷送醫

吊臂斷了！高雄港吊車翻覆撞貨船「2貨櫃落海」　駕駛驚險逃生

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

快訊／驚悚！男掛桃園龜山「20層樓高」高壓電塔　疑觸電慘死

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！淫男拿菜刀架喉硬來

金髮Yuki瞎創救護集團！拿假證件騙人　檢：損害急救資格正確性

台文館吉祥物「阿龍」抄襲案　原創跨海提告結果曝

短裙女搭捷運手扶梯　色男手機放膝蓋偷拍！正義哥喝斥攔阻

8塔位30年前買下竟不算！龍巖拒認舊協議　新北婦怒告贏了

男欠稅+罰鍰380萬「只能月還1萬」　被查出領走千萬現金遭管收

台中男受困陽台被燒死！警消勘驗查死因　床墊旁發現煙蒂

彰化五金噴漆工廠火災「大量濃煙悶燒」　8人吸入性嗆傷送醫

吊臂斷了！高雄港吊車翻覆撞貨船「2貨櫃落海」　駕駛驚險逃生

放寬萊豬換關稅？消基會提「3建議」籲守住食安底線

台鐵自強號冒濃煙！旅客行動電源自燃「手燒傷」　延誤18分鐘

染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵

大稻埕夏日節首日沒下大雨！民眾2點到卡位等煙火　現場人潮曝光

善待自己的6個方法　讓心情一天比一天好

小隻馬女友超正「1原因硬不起來」超悲　他崩潰：前任1天能4次

快訊／驚悚！男掛桃園龜山「20層樓高」高壓電塔　疑觸電慘死

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G　聊天檔案都還在

曾敬驊新片《我家的事》香港突遭禁！放映全取消　片商證實：用字無法通過電檢

桃園醫院「爸愛說出口」迎接父親節　保健講座傳遞溫暖關懷

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

社會熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

柯文哲撤告！鍾小平為沒百分百查證道歉

即／大安區轎車狂撞「4汽車、1機車」！　騎士吐血卡車底

即／會計師事務所員工12樓墜落　送醫搶救

即／苗栗泰安巨石崩落砸爛自小客！1受困1命危

即／剛到職1週！高雄會計事務所職員墜樓亡

即／金髮Yuki慘了！「許男」遭起訴

青鳥書店4年撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

快訊／凌晨爆爭吵！嘉義妻「水果刀怒捅」殺死夫

即／台中七期豪宅意外　男子9樓墜落慘死

更多熱門

相關新聞

即／金髮Yuki慘了！「許男」遭起訴

即／金髮Yuki慘了！「許男」遭起訴

台中市先前發生「金髮Yuki」之亂，一名自稱是日本籍女子Yuki的「許男」，以義消身分進入一處溺水案件救援現場，協助3歲男童CPR，結果許男被揪出身分攏是假，而且還是男兒身。台中地檢署近日偵結，檢方認定許男協助救援溺水案時，並未涉及刑事犯罪，但許男被查出發生車禍時，以假證件接受警方調查，被依偽造文書罪起訴。

空中浪漫求婚！女友甜喊「我願意」下秒墜機

空中浪漫求婚！女友甜喊「我願意」下秒墜機

房仲店長性侵女同事　賠錢換免囚

房仲店長性侵女同事　賠錢換免囚

遭控醫療疏失害品種貓死亡　動物醫院反擊

遭控醫療疏失害品種貓死亡　動物醫院反擊

用行動迎戰關稅衝擊　盧秀燕訪澳：負責任的決定

用行動迎戰關稅衝擊　盧秀燕訪澳：負責任的決定

關鍵字：

台中金髮Yuki義消假冒急救

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面