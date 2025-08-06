「減塑i台東」登場　鼓勵自備環保容器享優惠抽大獎

▲台東限時環保任務開跑！自備杯盒立刻變現金、再抽機票。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動日常減塑、落實綠色生活，台東縣環保局6日舉辦「減塑i台東」記者會，正式啟動系列自備容器優惠活動，民眾只要在台東地區自備餐盒，或於離島地區自備或租借環保杯消費，即可享有每份或每杯折抵10元優惠。同時搭配抽獎活動，參與者還有機會獲得iPhone手機、韓國來回機票等豐富好禮，藉由實際行動將「減塑」從理念落實為日常習慣。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府長期致力於推動永續治理，此次活動以「民眾參與」為核心，透過與在地業者合作鼓勵自備環保容器，希望從源頭減少一次性用品的使用，擴大減塑行動的影響力。

環保局指出，活動區分為兩大主軸：即日起至9月30日止（如補助額度提前用罄則提早截止），在台東地區自備餐盒至指定合作店家外帶餐點，即可享每份折抵10元優惠，合作對象包括南迴永續聯盟、台東慢食推動店家與微光集攤商等52家業者。

另一部分則為離島優惠方案，至11月30日止，民眾只要在綠島、蘭嶼等地自備環保杯，或使用官方指定的「離島循環杯」，到合作店家購買飲品，即可享每杯折抵10元優惠；包含島旦嶼美式漢堡、島人共生、台灣淺水等30家離島業者，以及全家便利商店綠島朝日店、7-ELEVEN綠島與蘭嶼門市等超商，更提供最高15元折抵。

環保局進一步介紹，今年特別推出的「Taitung Rewave旭杯」循環杯，名稱取自「Reuse」與「Wave」的概念，象徵持續不息的減塑行動；同時「旭杯」也寓意「續杯」，傳達資源循環、生生不息的理念。杯具可於綠島航空站、港口、鄉公所、民宿及餐飲店等35處站點借還，民眾可透過活動專屬Line帳號查詢地圖與借用方式。

此外，環保局鼓勵民眾不僅自備容器響應減塑，還能參與打卡抽獎活動。活動期間至台東縣環境保護局粉絲專頁指定貼文留言，即可參加每週抽獎，獎品包括iPhone、韓國首爾來回機票，以及蘭嶼、綠島船票等豐富好禮。登入Line並綁定活動官方帳號，亦可領取專屬折扣資訊，讓民眾在消費中輕鬆實踐減塑生活，還能把好康帶回家。

環保局呼籲，減塑生活不該只是口號，而應透過每一個日常選擇共同實踐，讓環境永續從台東開始。