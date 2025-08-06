　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「減塑i台東」登場　鼓勵自備環保容器享優惠抽大獎

▲台東限時環保任務開跑！自備杯盒立刻變現金、再抽機票。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東限時環保任務開跑！自備杯盒立刻變現金、再抽機票。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動日常減塑、落實綠色生活，台東縣環保局6日舉辦「減塑i台東」記者會，正式啟動系列自備容器優惠活動，民眾只要在台東地區自備餐盒，或於離島地區自備或租借環保杯消費，即可享有每份或每杯折抵10元優惠。同時搭配抽獎活動，參與者還有機會獲得iPhone手機、韓國來回機票等豐富好禮，藉由實際行動將「減塑」從理念落實為日常習慣。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府長期致力於推動永續治理，此次活動以「民眾參與」為核心，透過與在地業者合作鼓勵自備環保容器，希望從源頭減少一次性用品的使用，擴大減塑行動的影響力。

環保局指出，活動區分為兩大主軸：即日起至9月30日止（如補助額度提前用罄則提早截止），在台東地區自備餐盒至指定合作店家外帶餐點，即可享每份折抵10元優惠，合作對象包括南迴永續聯盟、台東慢食推動店家與微光集攤商等52家業者。

另一部分則為離島優惠方案，至11月30日止，民眾只要在綠島、蘭嶼等地自備環保杯，或使用官方指定的「離島循環杯」，到合作店家購買飲品，即可享每杯折抵10元優惠；包含島旦嶼美式漢堡、島人共生、台灣淺水等30家離島業者，以及全家便利商店綠島朝日店、7-ELEVEN綠島與蘭嶼門市等超商，更提供最高15元折抵。

環保局進一步介紹，今年特別推出的「Taitung Rewave旭杯」循環杯，名稱取自「Reuse」與「Wave」的概念，象徵持續不息的減塑行動；同時「旭杯」也寓意「續杯」，傳達資源循環、生生不息的理念。杯具可於綠島航空站、港口、鄉公所、民宿及餐飲店等35處站點借還，民眾可透過活動專屬Line帳號查詢地圖與借用方式。

此外，環保局鼓勵民眾不僅自備容器響應減塑，還能參與打卡抽獎活動。活動期間至台東縣環境保護局粉絲專頁指定貼文留言，即可參加每週抽獎，獎品包括iPhone、韓國首爾來回機票，以及蘭嶼、綠島船票等豐富好禮。登入Line並綁定活動官方帳號，亦可領取專屬折扣資訊，讓民眾在消費中輕鬆實踐減塑生活，還能把好康帶回家。

環保局呼籲，減塑生活不該只是口號，而應透過每一個日常選擇共同實踐，讓環境永續從台東開始。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
許光漢退伍　「首個公開活動」曝光
吊臂斷了！高雄港吊車翻覆撞貨船　駕駛驚險逃生
不是紅眼！日本來回機票2666元　旅遊達人：夭壽喔
安晨妤偷吃已婚醫師　確定判賠30萬
財神超商！　開出3次千萬發票
快訊／林口大火！　撲滅驚見焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迷途老翁夜間徘徊　台東豐里警耐心助返家

海尼根攜手屏縣府推就業津貼　青年找工作最高補助7000元

台南白河災損36戶完成媒合　鐵道局攜手7廠商搶修災區

「減塑i台東」登場　鼓勵自備環保容器享優惠抽大獎

雨水無情人心有情　台南菁寮的明天正迎來新的希望之光

千萬特別獎三連發！　新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

屏東車站漏水10年民怨再起　台鐵承諾設26座遮雨棚115年完工

為生命終點做好準備！7旬翁病情持續惡化　簽署預立醫療決定

「爸」氣回來！腰傷肌少症雙重夾擊　奇美醫助鐵工爸重拾行動力

震後太魯閣逐步開放！　到訪遊客持續增多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

迷途老翁夜間徘徊　台東豐里警耐心助返家

海尼根攜手屏縣府推就業津貼　青年找工作最高補助7000元

台南白河災損36戶完成媒合　鐵道局攜手7廠商搶修災區

「減塑i台東」登場　鼓勵自備環保容器享優惠抽大獎

雨水無情人心有情　台南菁寮的明天正迎來新的希望之光

千萬特別獎三連發！　新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

屏東車站漏水10年民怨再起　台鐵承諾設26座遮雨棚115年完工

為生命終點做好準備！7旬翁病情持續惡化　簽署預立醫療決定

「爸」氣回來！腰傷肌少症雙重夾擊　奇美醫助鐵工爸重拾行動力

震後太魯閣逐步開放！　到訪遊客持續增多

迷途老翁夜間徘徊　台東豐里警耐心助返家

放飯時間到！貴賓急得快說出話　鼻子噴氣、手手怒撥碗架狂示意

剃刀沒電！奶油臘腸喜提夏季限定「露背裝」　網笑：哪邊才是正面

海尼根攜手屏縣府推就業津貼　青年找工作最高補助7000元

女兒未滿1歲！高爾宣「火速迎二寶」揭內幕...嗨喊：一定是兒子

聯合國示警！　以色列重新占領加薩「恐致毀滅性後果」

周彥農一軍初登板未驚艷但仍會在輪值　林岳平點出課題

從小島到典範！童振源新書「新加坡六十年」剖析關鍵智慧　掀台星閱讀風潮

Lexus「限量LBX性能版」公布售價！300匹馬力、質感內裝還得抽籤

男欠稅+罰鍰380萬「只能月還1萬」　被查出領走千萬現金遭管收

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

地方熱門新聞

千萬特別獎三連發！新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

網路謠言慈湖拆除　風管處PO美照澄清

陳亭妃一天連跑11場會勘籲中央速核經費納入災後工程

澎湖咖啡廳遭海水倒灌！烏龜跟魚游進店裡

高雄仁武晚間傳190戶停電！台電證實

Xpark五週年感謝祭　桃園市民卡專屬5折起

勞動部助工廠導入輔具設備　資深員工不再腰痠：爽啦！

虎尾農工換將迎百年　首度由女校長接任

大稻埕夏日節煙火秀　忠孝碼頭周邊管制措施一次看

許淑華：加速普發1萬照顧弱勢族群

台東多良瀧部落停電　台電挺進災區搶修

東勢連日大雨邊坡土石坍方　警現場警戒通報搶通

電擊槍到珍珠奶茶　熊本師生體驗台灣警察日常

家鄉情深！台南勞工局長攜親友捐高階救護車

更多熱門

相關新聞

台東多良瀧部落停電　台電挺進災區搶修

台東多良瀧部落停電　台電挺進災區搶修

日前受西南氣流影響，台東地區連日豪雨不斷，太麻里鄉金崙溪水位暴漲，金崙溪右岸一處土堤遭洪水沖破，導致鄰近民宅、農路淹水，至今水尚未完全退去。

金崙溪右岸啟動搶修　南迴災區復建工程同步展開

金崙溪右岸啟動搶修　南迴災區復建工程同步展開

台東夏日市集升溫　政府稽查輔導雙軌確保食安

台東夏日市集升溫　政府稽查輔導雙軌確保食安

打造亮眼公廁職人隊　台東環保局強化清潔專業訓練

打造亮眼公廁職人隊　台東環保局強化清潔專業訓練

從阻擋電桿到打造金牌農村　陳政鴻引領池上走出新路

從阻擋電桿到打造金牌農村　陳政鴻引領池上走出新路

關鍵字：

環保減塑台東

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面