打造亮眼公廁職人隊　台東環保局強化清潔專業訓練

▲台東環保局強化清潔專業訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化公共廁所整潔與服務品質，台東縣環保局5日舉辦「職人匠心：提升台東公廁清潔品質與服務」訓練課程，邀集55位來自縣內各公廁管理單位的清潔人員共同參與，透過專業講授與實作演練，推動公共空間服務的專業化與人性化。

本次訓練邀請台灣斯巴克環保工程公司的講師團隊授課，課程內容結合日本「廁所診斷士」的理念與實務經驗，帶領學員從態度、禮儀、技術三方面深入學習。授課講師牛世剛與王秋雲皆具備國際級訓練背景，強調「職人精神」對清潔工作的重要性，並針對清掃流程、乾式清洗技巧與現場應變方式，進行系統化教學。

台東縣政府指出，公廁環境是城市文明的象徵，也關乎在地觀光印象。環保局透過此次訓練，不僅希望提升清潔人員的專業素養，更期盼喚起社會對如廁公德心的重視。乾淨、無異味且舒適的如廁空間，是永續城鄉生活品質的一環，亦呼應聯合國永續發展目標（SDG11）「永續城鄉」的推動方向。

參與學員反應熱烈，其中一位林姓清潔員表示：「過去總以為這只是份打掃工作，這次課程讓我重新認識自己的角色，原來我是在守護每一位需要安心如廁的人。」另一位學員陳先生則說：「講師的專業與熱情啟發我，才發現做好小細節，也能讓人帶著好心情離開廁所。」

課程最後也安排經驗交流時間，讓學員分享各自的清潔技巧與實務心得。環保局表示，未來將持續辦理相關訓練，強化第一線清潔隊伍的專業能力，也期望每一座台東的公共廁所，都能展現細膩服務與整潔環境兼具的職人精神。