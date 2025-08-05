金崙溪右岸啟動搶修　南迴災區復建工程同步展開

▲南迴災區復建工程同步展開。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

強降雨侵襲南迴地區，台東縣政府緊急啟動搶修作業，縣長饒慶鈴於近日前往勘查多處受損地點，並指示各單位加快修復行動，全力恢復地方交通與防洪設施功能。

受到7月28日起連日強降雨影響，台東縣南迴地區多處聯外道路及河堤設施出現嚴重損壞。縣長饒慶鈴日前率領縣府建設處團隊，實地前往達仁鄉了解災後情形，包括土坂村東68線道路坍方、美和村知本溪下游堤防掏空，以及金崙溪下游右岸淹水災情。現場她指示各單位加速搶修進度，啟動清淤作業與堤防加固，防止災情進一步擴大。

饒慶鈴指出，近期連續降雨導致地層水分飽和，增加山區崩塌與土石流風險。為此，縣府與台電、公路局及多家承包商保持密切聯繫，聯手投入緊急搶修，感謝第一線工程人員在風雨中堅守崗位，確保災區居民生命財產安全。她也表示，隨著天氣好轉，部分中斷路段已開闢便道搶通，同步加強下邊坡穩定工程，讓交通逐步恢復暢通。

針對金崙溪右岸堤防受損部分，縣府說明，搶修人員已於4日下午進場，優先施作改水路工程，將水流導引回主河道。後續也將運用河床疏濬所產生的土方，先行填築臨時土堤，進一步穩固防洪設施。災後正式復建工程也已啟動提報，預計修復右岸堤防長度達790公尺，並將依治理線進行後續設計與施作。

縣府建設處補充，目前清淤與堤防加固工作同步推進，並持續監控水情與山坡地穩定狀況，防範可能發生的二次災害。後續也將進行災後整體檢討與中長期防災規劃，強化南迴地區整體韌性與抗災能力。