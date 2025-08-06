金崙溪洪水沖毀土堤多良瀧部落停電　台電挺進災區搶修

▲台電、地方攜手搶修，堅強信念讓人敬佩。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

日前受西南氣流影響，台東地區連日豪雨不斷，太麻里鄉金崙溪水位暴漲，金崙溪右岸一處土堤遭洪水沖破，導致鄰近民宅、農路淹水，至今水尚未完全退去。

位於山區的多良瀧部落，則在4日晚間11時起發生停電。台電太麻里營業所初步研判，事故原因為金崙橋下電桿因地基鬆動而傾斜斷線，導致電力無法輸送。由於當時橋下水勢湍急，超過半橋高度，成為人員進場最大阻礙。

雖然大水一時難以退去，但部落族人持續打電話關心復電進度，台電人員仍堅守現場，未曾離去。太麻里鄉代表陳孫金得知情況後，第一時間與台電太麻里營業所所長周先生聯繫研商對策，最後決定冒險進場搶修。

「我開著重機具載著兩位台電修復人員前往現場，洪水仍在四周圍繞。我問他們會不會害怕，他們卻只回了一句：『這是我的工作，我必須完成。』這句話，讓我深受感動。」陳孫金代表事後在社群平台上感性表示，並向所有第一線搶修人員致上最高敬意。

台電與地方民代在災難當前攜手合作，展現出公私協力、使命必達的高度行動力。尤其是第一線台電人員不畏險阻、堅守崗位的精神，更顯示出他們守護千家萬戶燈火不滅的堅定信念，是撐起台灣電網背後最無聲、卻最可靠的英雄。

▲台電、地方攜手搶修，堅強信念讓人敬佩。（圖／記者楊晨東翻攝）