從阻擋電桿到打造金牌農村　陳政鴻引領池上走出新路

▲台東池上鄉萬安社區陳政鴻勇奪第四屆農村領航獎 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農業部農村發展及水土保持署日前公布第四屆「農村領航獎」得主，來自台東縣池上鄉的萬安社區發展協會理事長陳政鴻，在眾多參賽者中脫穎而出，獲選為全國十位農村領航者之一。台東縣政府農業處副處長黃奇明代表縣長饒慶鈴前往張貼紅榜，公開祝賀並肯定陳理事長長年投入農村工作的貢獻。

這項由農業部舉辦的獎項，旨在表揚致力推動農村發展、實踐永續理念的地方領袖。全國共31位農村實踐者進入初選，最終評選出10名「農村領航獎」得主與10名「農村推廣大使」。陳政鴻長期推動池上萬安社區轉型，不僅在社區治理與綠色照顧方面展現成果，更結合在地農業文化與教育資源，形塑出兼具參與感與教育價值的友善農村樣貌。

饒慶鈴縣長表示，農村的發展不僅關乎產業，更關係到社區與土地的連結。她特別提到，陳政鴻是台東推動「慢經濟」與「三生共榮」理念的實踐者之一，透過持續行動讓農村展現出更多可能與活力。

陳政鴻自擔任理事長以來，帶領萬安社區深耕農村教育、長者服務與社區營造。在2024年，他更帶領萬安社區參與「第三屆金牌農村競賽」，成功獲得金牌獎，展現社區在環境美學、治理參與及產業創新的綜合實力。

縣府農業處指出，陳政鴻20年前便帶領社區居民成功阻止電線桿設置於農地中，促成池上文化景觀老田區的保存，也為現今「伯朗大道秋收藝術季」奠定場地基礎。這段歷程展現他對土地的堅持與遠見，他也懷抱著三十年後家鄉「生產、生態、生活」共榮的願景，持續投入社區整體發展。

在農業產業上，陳政鴻協助小農及青農進行米產品加工與包裝，減輕設備投資壓力，提升產品品質。截至目前，合作對象已涵蓋全國12位「米王」等級的農民。他也推動萬安社區參與小農種碳計畫，已簽訂達200公頃農地，提升農民收益，同時兼顧地利永續。

此次獲獎，不僅是對陳政鴻個人長期奉獻的肯定，也象徵著台東農村在實踐永續與創新路上的積極成長。縣府也盼望更多在地夥伴投入農村事務，讓台東農村展現更多元的生命力。