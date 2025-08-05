台東夏日市集升溫　政府稽查輔導雙軌確保食安

▲台東縣府積極提升夜市暨市集攤商食品安全管理 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著暑假觀光熱潮湧現，「2025台灣國際熱氣球嘉年華」等大型活動陸續登場，吸引大量國內外旅客造訪台東，地方攤販與夜市市集也成為遊客必訪之地。為因應人流增加可能帶來的食品安全風險，台東縣政府積極部署，透過衛生稽查、業者輔導與食品衛生教育講習等多元措施，全面提升夜市市集的食品衛生管理，打造更安心的消費環境。

台東縣衛生局主動啟動夜市食品安全專案，針對縣內四維路夜市、台東觀光夜市與微光市集等熱門地點，展開稽查與輔導行動，檢查內容涵蓋油品品質與更換頻率、冷鏈保存與溫度控管、食品標示正確性、作業區整潔度、從業人員衛生習慣等多項重點項目。此次共稽查147家次攤販，並針對現場製作之飲品與熟食進行抽驗，共送檢17件，檢驗結果全數符合微生物衛生標準。

除稽查外，衛生局亦積極推動食品衛生知識教育。今年度規劃辦理四場次夜市與市集攤販食品衛生講習，已完成市區及蘭嶼場次，共吸引150人次參與，課程涵蓋良好衛生規範（GHP）、油品管理、溫度控制、交叉污染預防與食品標示法規等，透過實務操作與案例討論，提升攤商自主管理能力。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府結合衛生局與財經處等單位資源，並獲得夜市協會積極配合，致力建立更完善的夜市自主管理制度，讓民眾與遊客都能「吃得安心、逛得開心」，展現台東縣對於觀光品質與公共衛生的重視。

衛生局也提醒，第三梯次講習（花東縱谷場）將於9月16日舉辦，第四梯次講習則預計於10月登場，歡迎有興趣的夜市與市集攤商踴躍參加。活動詳情及報名資訊，請至台東縣衛生局官網「活動報名」專區查詢。