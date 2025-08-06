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機警女網購遇詐團未上鉤　內埔警即時宣導防詐

▲內埔警分局員警阻止張女受騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局員警阻止張女受騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

25歲張姓女子日前網購時，對方聲稱以「賣貨便」交易，並要她點擊指定連結，張女察覺有異向內埔警分局求助。員警查看訊息後，立即辨識為典型假買賣詐騙手法，所幸她並未匯款。警方除協助查明外，也同步進行防詐宣導，張女感激不已，直呼：「還好有找警察！」

內埔警分局內埔所警員紀呈凜、黃麒睿，日前巡邏勤務中接獲110報案，有民眾遭到詐騙，請警方到場協助。

員警到場查知，年約25歲的張姓報案人表示，網路購物時，對方要求其點入賣貨便網址，並說要用賣貨便交易。警方看張姓小姐手機對話訊息，馬上識破這就是常用的假買賣詐欺手法，詐團會叫被害人點入其所提供之網址，只要照指示做，就會一步一步落入陷阱，不知不覺中，將辛苦血汗錢轉到詐團帳戶內。

警方詢問張女是否已經匯款?張女說，因感覺是詐騙，所以沒匯款，才會請警方幫忙查明。員警也藉機向張女進行防詐騙宣導，並告知各類型詐欺手法，張女對於警方幫忙不斷道謝。

分局長郭譯隆表示，民眾購物要找可信賴的賣家，網路購物可從商家評價、好友人數，並從過往發文、留言等方式去判斷。如有提供不明連結要求點擊，切莫輕易點入，以免上當。若有任何疑問，請立即撥打165或110查詢，或直接到各警察機關求助。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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