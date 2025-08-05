豪雨後奇景！「安全島拔香菇」基層警炸鍋　高雄市府說話了

▲高雄鳳山分隔島因連日降雨長出香菇，引起民眾圍觀影響行車，警方動手拔除。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄連日大雨，鳳山區鳳南路一處安全島，竟然長出大香菇，離奇畫面在網路瘋傳，不少民眾特地前往圍觀。不過警方「全副武裝」到場拔除，畫面被拍下上傳網路，引發基層員警炸鍋。高雄市工務局對此表示，高雄市警察局鳳山分局為維護交通安全，主動協助拔除安全島上蕈菇，公園處對警察同仁的協助表達感謝，已加強巡檢並清除路邊及公園的蕈菇。

員警拔香菇的畫面被民眾拍下，放到網路流傳，一大早警界基層就強烈反彈，有員警不滿表示：「如果拔香菇是警察的責任，那養工處可以廢除了」、「香菇又沒違規，拔它幹嘛」、「我們是拔草大隊嗎」、「是不是吃飽太閒」、「下次垃圾車會不會也要叫警察開？」，也有人質疑「環保局、工務局、農業局到哪裡了？這明明是他們的業務」。

▲高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆，市府警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

▲高雄暴雨長出「綠褶菇」分隔島上一堆，專家警告：有毒別吃。（圖／民眾提供）

高雄市工務局公園處表示，高雄因連日豪雨造成濕度高適合蕈菇類生長環境，市區分隔島、公園及綠帶迅速長出蕈菇，民眾爭相駐足觀看及拍照，衍生交通壅塞及安全問題。高雄市警察局鳳山分局為維護交通安全，考量市政府團隊合作一體，主動協助拔除安全島上之蕈菇，公園處今日對警察同仁的協助表達感謝。

目前公園處已加強巡檢並清除路邊及公園的蕈菇，近日民眾或警察同仁若仍有發現，可通報1999或逕為連繫公園處來清除。工務局再次提醒，雨後路邊長出的蕈菇類民眾無法判別是否有毒性，請勿採摘及食用或碰觸，可以通知公園內清潔人員或撥打1999，公園處接獲通報後會立即處理。

▼高雄雨後路邊長出的蕈菇，市府加強清除。（圖／記者賴文萱翻攝）