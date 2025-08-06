　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／母女遭詐千萬輕生！警嘲諷涉加工自殺　不起訴原因超催淚

▲▼台北內湖雙屍，2女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市內湖母女去年底因投資詐騙輕生，報案曾遭劉姓警員嘲「去死一死」成悲劇導火線。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區55歲甯母與28歲曾女誤信詐騙集團假冒「柴鼠兄弟」投資，投入逾1200萬元血本無歸後輕生。母女生前報案時曾遭港墘派出所劉姓員警冷語「不會自殺了吧？」惹議，全案依《刑法》加工自殺罪函送士林地檢署偵辦。檢方啟動修復式司法，劉員落淚道歉並獲死者兒子諒解，最終考量其悔意與無再犯之虞，今（6）日偵結，處分不起訴。

檢警調查指出，甯母平日在餐飲業打工，女兒任職會計師，去年7月透過臉書廣告加入詐團假冒的投資群組，陸續投入積蓄與房貸借款共逾1200萬元。直到11月底聯繫不上詐團人員，2人驚覺受騙，並於12月4日前往港墘派出所報案。

6日上午，劉員致電甯姓婦人約定補作第2次筆錄，前3通均無人接聽，第4通於上午10時47分撥出時，電話剛接通、甯婦尚未開口，劉員便脫口嘟嚷：「不會自殺吧？」隨後又接連說出「喔，妳還活著喔？」、「都坑妳170萬了，還要還250萬，哇操」、「收據正本燒掉了喔？不會吧」等語。2天後，母女被發現陳屍住處。

內湖警分局事後回溯電話錄音，證實劉員言詞不當，除依考績法記一大過並調整至警備隊外，港墘派出所所長因監督不周記過一次，分局長亦自請處分。劉員並被依《刑法》加工自殺罪函送士林地檢署偵辦。

承辦檢察官邱獻民審酌案件性質，詢問雙方意見後，啟動修復式司法程序，由修復促進者與甯女兒子及劉員分別面談後安排對話。據了解，劉員在會談中數度落淚道歉，表示深感懊悔；甯女兒子則坦言母姊因詐騙、羞辱而輕生的痛苦，但願意放下怨恨，選擇原諒劉員，雙方達成修復共識。

檢察官考量劉員已深刻反省，並獲被害人家屬諒解，且無再犯之虞，依《刑事訴訟法》裁量權予以不起訴處分，全案偵查終結。

另台北市府亦將劉員移送懲戒法院審理，懲戒法院第一審於今年5月指出，劉員身為警察卻未能以誠懇態度受理報案、關懷被害人，導致人民喪失對政府機關的信賴，但同時考量他已完成修復式司法並坦承不當行為，並衡酌歷年考核與獎懲紀錄，判決休職6個月。

這起因詐騙釀成的人命悲劇，在修復式司法的對話裡，隨著警員落淚道歉、家屬選擇原諒，終於畫下溫柔句點，但願憾事不再重演，也提醒社會持續正視詐騙與輔導機制的缺口。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電回應川普「3000億美元投資」　公司：目前就是1650
車頭消失！國1「5車追撞」　駕駛慘死
快訊／30歲3寶媽殺夫！　被逮畫面曝
一早醒來看不到八大綜合台、TVBS歡樂台！　TBC公告4頻道
快訊／台中七期豪宅墜樓！　男9樓墜落慘死
快訊／1家5口墜谷！尋獲腳掌、衣服　擴大範圍搜救
快訊／行李全部沒上機　國泰航空回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

安泰醫院大火奪9命！蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬+20次偏鄉義診

膠帶黏車牌遭盤查　他以為被通緝蛇行逆向狂飆！5分鐘慘吞28罰單

網紅「鳳梨」飲料店被潑糞畫面曝　嫌店員口氣差洩恨...2男落網

彰化法拍創紀錄！4萬顆泰達幣128次競標　153萬天價成交

台中深夜惡火男子燒死陽台　死者曾因抽菸引發小火警

違規怒嗆「我有違規嗎」警方打臉：你無照駕駛　醉男慘噴14萬

育有3幼兒…嘉義夫妻都是外送員「2因素常口角」！妻水果刀殺死夫

柯文哲出庭畫面曝！遭控收賄3、4億元　怒告鍾小平「含血噴人」

快訊／台中七期豪宅傳意外！男子9樓墜落卡花圃　送醫不治

大雨狂炸馬路變「月球表面」　彰化騎士卡坑洞慘摔送醫

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

安泰醫院大火奪9命！蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬+20次偏鄉義診

膠帶黏車牌遭盤查　他以為被通緝蛇行逆向狂飆！5分鐘慘吞28罰單

網紅「鳳梨」飲料店被潑糞畫面曝　嫌店員口氣差洩恨...2男落網

彰化法拍創紀錄！4萬顆泰達幣128次競標　153萬天價成交

台中深夜惡火男子燒死陽台　死者曾因抽菸引發小火警

違規怒嗆「我有違規嗎」警方打臉：你無照駕駛　醉男慘噴14萬

育有3幼兒…嘉義夫妻都是外送員「2因素常口角」！妻水果刀殺死夫

柯文哲出庭畫面曝！遭控收賄3、4億元　怒告鍾小平「含血噴人」

快訊／台中七期豪宅傳意外！男子9樓墜落卡花圃　送醫不治

大雨狂炸馬路變「月球表面」　彰化騎士卡坑洞慘摔送醫

分隔島香菇不稀奇！彰化驚見「樹幹長靈芝」　掃把也冒魔幻菇

攝護腺癌上升　營養師示警「4類飲食地雷」

安泰醫院大火奪9命！蘇清泉緩起訴　須繳公庫1千萬+20次偏鄉義診

美超微下修財測盤後重挫16%　AMD警告中國出口不確定性、股價跌逾6%

百萬AV系YTR「中指通」爆工作室解散！經紀人急回4點：沒要收掉

明被傳替柯文哲作證！　黃珊珊：將據實陳述幫助法院發現真實

膠帶黏車牌遭盤查　他以為被通緝蛇行逆向狂飆！5分鐘慘吞28罰單

台網紅「去大S墓地直播」遭封！澄清：那是觀光園區…揭直播收入

內部文件曝光！iPhone 17系列、AirPods Pro 3傳將同台發表

台積電回應川普「3000億美元投資」　公司：目前就是1650億美元

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

社會熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

快訊／凌晨爆爭吵！嘉義妻「水果刀怒捅」殺死夫

土地公廟旁拉客　警破賣淫集團9女被逮

青鳥書店4年撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

日月潭涵碧樓　男主管約砲女員工：讓我戳一下

青鳥女神淪小三　還跟張鐵志「澀谷牽手」被拍

把持「台積電資源」剝削學生　惡劣女教授爆逼回捐薪水

快訊／台中大樓惡火1男困陽台喪命　百人夜逃

即／台中七期豪宅意外　男子9樓墜落慘死

獨／疑當「詐團軍師」　聯合再生董事交保60萬

更多熱門

相關新聞

「絕對能源」吸金上億　檢警調16路搜索

「絕對能源」吸金上億　檢警調16路搜索

絕對能源等3家系列公司涉嫌未經許可，擅自對外發行股權，宣稱創新投資可獲年利25%到42%，2年多來吸引至少200人參與投資，吸金上億元，台北地檢署5日指揮警調單位搜索絕對能源公司等16個地點，邱姓負責人等9名被告因涉嫌《銀行法》、《證交法》等罪遭約談到案。

屏東女拿保單借130萬「裝潢」　行員報警阻詐

屏東女拿保單借130萬「裝潢」　行員報警阻詐

屏東男大生遇假買家+假客服　警即時阻詐

屏東男大生遇假買家+假客服　警即時阻詐

搭高鐵取款　港籍車手求饒「只是賺外快」下場慘

搭高鐵取款　港籍車手求饒「只是賺外快」下場慘

女投資虛幣遭騙115萬　警喬裝咖啡店逮人

女投資虛幣遭騙115萬　警喬裝咖啡店逮人

關鍵字：

修復式司法詐騙內湖

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

快訊／川普稱台積電要投資3000億美元

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

女大生撞臉大S爆紅！挨酸暴怒刪光照

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

沈玉琳「在家病發經過曝」

即／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

川普「關稅勒索全球」反讓輸家變贏家？　哈佛教授：害美國變窮

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面