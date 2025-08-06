快訊／母女遭詐千萬輕生！警嘲諷涉加工自殺　不起訴原因超催淚

▲北市內湖母女去年底因投資詐騙輕生，報案曾遭劉姓警員嘲「去死一死」成悲劇導火線。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區55歲甯母與28歲曾女誤信詐騙集團假冒「柴鼠兄弟」投資，投入逾1200萬元血本無歸後輕生。母女生前報案時曾遭港墘派出所劉姓員警冷語「不會自殺了吧？」惹議，全案依《刑法》加工自殺罪函送士林地檢署偵辦。檢方啟動修復式司法，劉員落淚道歉並獲死者兒子諒解，最終考量其悔意與無再犯之虞，今（6）日偵結，處分不起訴。

檢警調查指出，甯母平日在餐飲業打工，女兒任職會計師，去年7月透過臉書廣告加入詐團假冒的投資群組，陸續投入積蓄與房貸借款共逾1200萬元。直到11月底聯繫不上詐團人員，2人驚覺受騙，並於12月4日前往港墘派出所報案。

6日上午，劉員致電甯姓婦人約定補作第2次筆錄，前3通均無人接聽，第4通於上午10時47分撥出時，電話剛接通、甯婦尚未開口，劉員便脫口嘟嚷：「不會自殺吧？」隨後又接連說出「喔，妳還活著喔？」、「都坑妳170萬了，還要還250萬，哇操」、「收據正本燒掉了喔？不會吧」等語。2天後，母女被發現陳屍住處。

內湖警分局事後回溯電話錄音，證實劉員言詞不當，除依考績法記一大過並調整至警備隊外，港墘派出所所長因監督不周記過一次，分局長亦自請處分。劉員並被依《刑法》加工自殺罪函送士林地檢署偵辦。

承辦檢察官邱獻民審酌案件性質，詢問雙方意見後，啟動修復式司法程序，由修復促進者與甯女兒子及劉員分別面談後安排對話。據了解，劉員在會談中數度落淚道歉，表示深感懊悔；甯女兒子則坦言母姊因詐騙、羞辱而輕生的痛苦，但願意放下怨恨，選擇原諒劉員，雙方達成修復共識。

檢察官考量劉員已深刻反省，並獲被害人家屬諒解，且無再犯之虞，依《刑事訴訟法》裁量權予以不起訴處分，全案偵查終結。

另台北市府亦將劉員移送懲戒法院審理，懲戒法院第一審於今年5月指出，劉員身為警察卻未能以誠懇態度受理報案、關懷被害人，導致人民喪失對政府機關的信賴，但同時考量他已完成修復式司法並坦承不當行為，並衡酌歷年考核與獎懲紀錄，判決休職6個月。

這起因詐騙釀成的人命悲劇，在修復式司法的對話裡，隨著警員落淚道歉、家屬選擇原諒，終於畫下溫柔句點，但願憾事不再重演，也提醒社會持續正視詐騙與輔導機制的缺口。

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