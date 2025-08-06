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伏殺詹智能「共犯佛珠男」　依殺人罪移送台中地檢署

▲▼台中超商命案,康男。（圖／記者許權毅攝）

▲台中超商命案，康姓男共犯。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、鄒鎮宇／台中報導

簽下韓國職棒啦啦隊河智媛與禹洙漢台灣經紀約的老闆詹智能，4日在台中某超商遭黃姓男子埋伏砍死，另名同夥康男遭丟包，行蹤不明。警方5日逮捕康姓男子，訊後依殺人罪移送台中地檢署複訊。

回顧案情，豐原警分局4日上午獲報，稱南陽路上一間超商發生殺人案件，結果死者竟是無限夢想經紀公司總經理詹智能，而兇嫌黃男當時駕車逃逸，車上疑似為共犯之康男則被丟包。黃男一路駕車往南，約過半小時後，行經台中市北區時，自行到永興派出所投案。

黃男原本是想逃亡，但思考後，覺得「也跑不掉」，正巧經過永興派出所，便走進去投案，整個過程相當平靜。黃男與詹智能雙方疑已認識，但先前並未發生過衝突。

黃男進入派出所時，手上提著一袋物品，裡頭就是兇器西瓜刀，上頭沾染鮮血，並神情冷靜地跟值班員警說「我砍人要自首」，員警一聽，再查看刀上沾滿鮮血，立刻要黃男到嫌犯戒護區。黃男情緒穩定，永興所員警立刻向豐原警方查證，確認有此事，便請豐原分局前來帶人。

據了解，黃男是台北人，昨日案發前，在超商外猶豫許久，又疑似要等候超商內人潮離去，拿出從家中取得的西瓜刀，上前就是猛砍，一旁陪同的康男，僅是站在一旁，隨後又被黃男丟包，警方今日早9點多北上康男住處，康男則手戴2條佛珠、頭戴鴨舌帽到案。

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