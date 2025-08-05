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「我姓龍」查無此人　里港警助失智翁返家

▲里港警分局員警協翁姓男子返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局員警協翁姓男子返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港77歲龔姓男子獨自站在雨中路旁，神情恍惚，里港警分局員警見狀即上前關懷；他因失智語焉不詳，連姓名都寫錯，警方一度查無資料。所幸副所長蔡顏名機警推測姓氏誤寫，迅速擴大查詢，終於確認身分，順利護送他返家，讓家屬很感激。

▲里港警分局員警協翁姓男子返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局員警協翁姓男子返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局大平派出所副所長蔡顏名與警員丁徵憲於日前執行超商巡邏勤務，行經里港鄉三和路段時，發現一名手持拐杖的老翁獨自站在7-11對面路旁，神情恍惚，外頭細雨綿綿，立即上前關心。

蔡顏名說明，對方講話含糊不清，只模糊表示住在某路上，卻無法說出確切門牌；警方雖嘗試讓他寫下名字，卻因筆跡潦草及無攜帶證件，一度以為老翁姓「龍」，但卻查無資料。副所長蔡顏名機警研判可能是老翁誤寫，姓氏應為「龍」或「龔」，立即通報所內協助擴大查詢，終於查出該老翁真實身分為77歲龔姓老翁，並協助平安返家。

分局長温基興表示，隨著高齡社會來臨，失智症長者外出迷途案件時有耳聞。警方除持續加強巡邏與社區關懷外，更呼籲家屬提高警覺，警方也呼籲，家中如有年長者或失智傾向親屬，應隨身配戴聯絡資訊卡片或申請愛心手鍊，遇突發情況能更快速協助返家，守護長者安全。

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