亂刀殺詹智能「我砍人了」　兇手被移送低頭不說話…蜷縮上警車

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區4日上午，發生41歲黃姓男子在南陽路某超商持西瓜刀，亂刀砍死簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛以及禹洙漢台灣經濟約的老闆詹智能，案後黃男主動向警方投案，稍早筆錄製作完畢，警方依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦。移送過程中，黃男以外套掩蓋頭部，媒體詢問是否與詹有深仇大恨？黃低頭不語。

▲黃男以外套掩蓋頭部，媒體詢問是否與詹有深仇大恨？黃低頭不語。（圖／記者白珈陽攝）



黃男行兇後一度開車逃逸現場，但疑似自知難逃法網，不久後向台中市第二警分局永興派出所投案。警方剛才完成筆錄，依殺人罪嫌將他移送台中地檢署，面對媒體提問「跟詹有什麼深仇大恨？」、「為何要殺人？」只見黃用外套遮住臉，不回應記者問題，上警車後蜷縮在後座。

▲黃男上警車後蜷縮在後座。（圖／記者白珈陽攝）



本案發生在今天上午10時許，詹智能（57歲）在台中市豐原區南陽路某超商，遭到黃男持西瓜刀一陣亂砍，警消獲報立即前往現場，並將詹送往豐原醫院急救，但不幸宣告不治。

據了解，黃男與1名康姓男子（53歲）今天從北部南下台中，疑似鎖定詹的去向並開車尾隨至該超商，黃男行兇之後開車逃逸，康男則原地徒步逃逸。1個多小時後，黃男帶著兇刀自行到第二警分局永興派出所投案，豐原警分局獲報後，前往派出所將黃男帶回調查。

黃男聲稱因女友遭到詹智能性騷擾，才決定向詹報復，不過詳細案情警方仍在釐清。台中地檢署檢察官今天下午4時許前往案發現場勘驗，再至醫院進行相驗，由詹的父親、弟弟以及妻子協助程序，其中詹妻面對突來噩耗，眼眶泛淚、面色凝重。檢方相驗後排定於7日下午解剖，以釐清確切死因。