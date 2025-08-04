家園泡水欠款壓頂　屏東分署伸援手展現司法溫度

▲屏東執行分署。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

近日南部地區連續豪雨，造成部分地區災情，行政執行署屏東分署為體恤受災義務人，主動啟動「寬緩執行措施」。針對因天災導致生活困難的義務人，提供延後強制執行、分期繳納或申請停止執行等協助，展現溫暖執法精神，減輕災民經濟壓力。

屏東執行分署表示，過去6天臺灣在受到2波西南氣流影響下，引進強大雨勢造成中南部地區嚴重水災，尤其屏東山區連日豪雨不斷，土石崩落災情頻傳，交通中斷，平地部分地區亦傳出淹水及道路破損情況，法務部行政執行署屏東分署為減輕災民於恢復家園時的衝擊與負擔，秉持著法務部「公義與關懷」之政策目標，關懷災區義務人，視個案情形4項下列寬緩執行措施：

一、針對受災義務人，為不影響民眾整理家園，暫緩現場執行。

二、民眾如收到分署傳繳通知或執行命令，可致電承辦之執行人員，申請改期或至「線上申請」專區線上申請改期。

三、受災義務人若有經濟上之困難，無法一次繳清欠款，可檢具相關釋明文件申請分期繳納；已辦理分期繳納之受災義務人，亦可檢具相關釋明文件，申請延長分期繳納期數，分署會以從寬原則協助辦理分期。

四、義務人若因水災造成生活困難之情形，分署將提供協助轉介相關社福機關(構)申請急難救助，以協助度過難關。