19歲女大生餐酒館遭撿屍！醒來「全身都沒穿」嚇到逃回宿舍

▲女大生與網友相約到餐酒館見面，起床後發現衣物全消失了。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名男大生阿翔（化名）透過交友軟體認識女大生小美（化名），2人聊了半年以後決定相約在現實見面，怎料小美在餐酒館喝醉後，阿翔非但沒有照顧對方，反而將人帶回家中性侵，事後還辯稱是「你情我願」。新北地院法官審理後，依照乘機性交罪，判阿翔4年有期徒刑。

根據判決書內容，阿翔2022年5月間透過交友軟體認識就讀同間學校、年僅19歲小美，雙方經過互相了解，交換了社群帳號。相識半年以後，阿翔同年12月初便發出邀請，約小美到某間餐酒館碰面。

小美經過思考決定出席，2人抵達餐酒館以後，便開始飲酒、聊天，談論生活及學校裡發生的事。喝了一杯半的調酒以後，小美開始感覺到醉意，雖然知道自己有走出餐酒館，不過接著便完全失去印象。

怎料阿翔眼見小美喝醉、意識不清，非但沒有盡到朋友的責任，反而是將人帶回家中性侵。在遭到侵犯的過程中，小美雖然有斷斷續續的印象，但仍因醉酒而意識不清、無力抵抗，仍舊讓阿翔得逞。

▲女大生與網友相約到餐酒館見面，起床後發現衣物全消失了。（示意圖／123RF）



直到隔天起床時，小美發現全身上下的衣物都已消失，膝蓋還出現莫名瘀青，且阿翔還躺在一旁，這才回過神來，意識到自己遭受侵犯，嚇得趕緊穿上衣物、逃回宿舍。

小美遭到侵犯以後，身心大受打擊，加上當時課業壓力大，且不懂法律、不知道能向誰求助，因此一度沒有報警，只敢向知心好友訴苦，期間難掩情緒低落。直到後來實在是受不了、壓力大到需要前往身心科就診，才鼓起勇氣報警處理。

對此，阿翔則是辯稱，確實有跟小美發生性行為，但在發生關係的期間，小美意識清醒，2人是兩情相悅發生關係，並沒有乘機性交的情況發生。

不過，由於小美、小美的2名友人指證歷歷，且事後小美連膝蓋是因跌倒而瘀青都不知道，甚至不清楚阿翔是否有做安全措施。新北地院法官審理後認為，小美在餐酒館酒後就已陷入意識不清狀態、阿翔未經同意發生性行為等狀況，應與實情相符，最終依照乘機性交罪，判阿翔4年有期徒刑，全案仍可上訴。