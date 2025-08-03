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新北多區爆「蝗蟲大軍」　農業局認：8月數量會大爆發

▲▼新北蝗蟲潮，引起民眾熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲新北蝗蟲潮，引起民眾熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者楊庭蒝／綜合報導

近日有不少新北市民在社群平台分享目擊經驗，指出在中和、永和、新莊、板橋、三重、泰山等多個行政區接連發現蝗蟲或蚱蜢蹤影，甚至連捷運、公車、超商、診所門口與辦公室內也都難以倖免，讓網友直呼「以前沒看過這麼多！」部分家長還表示，小孩下課時曾被蝗蟲跳到頭上，另有人驚訝地發現住家十幾樓的陽台竟也遭「攻陷」。

大量昆蟲出現，引發民眾猜測是否與極端氣候變遷或外來種入侵有關，擔憂是否為農業災害的前兆，並希望市府儘速說明。對此，新北市政府農業局表示，近期氣溫高漲，為蝗蟲類昆蟲提供良好的繁殖條件，導致數量激增，這屬於典型的季節性生態現象。農業局指出，已向農業部桃園區改良場研究人員求證，研判當氣溫下降或降雨增加後，昆蟲數量將自然減少，民眾無須過度驚慌。

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根據中央社報導，專家研判這波蝗蟲主要為「異歧蔗蝗」，目前尚未被中央政府列為農業害蟲，也未接獲任何農民通報農損，因此不需向農業部動植物防疫檢疫署提報植物疫災。

農業局建議，如家中或社區有發現蝗蟲蹤跡，可採用一般居家環境用藥加以防治，避免驚擾與擴散，同時鼓勵民眾觀察記錄，協助掌握分布情況。

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關鍵字：

新北市蝗蟲農業局

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