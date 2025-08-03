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新北2里長被指具大陸國籍　民政局調查中

▲▼新板特區,新北市政府。（圖／記者姜國輝攝）

▲2名里長出具的文件是否有效，新北市民政局已函請內政部，釐清這些資料是否符合規定。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

內政部今年1月經過查核，確認國內5名村里長具有大陸國籍，除了被解職的花蓮富里鄉學田村長鄧萬華以外，新北市中和區的崇南里里長林秀貞、土城區延壽里里長滕月蘭等人，也被要求補正。對此，新北市民政局回應，目前里長已提供資料，至於文件是否能夠作為正式憑證，等待後續釐清。

據了解，滕月蘭1995年嫁來台灣以後，2000年放棄了在大陸的身分，並且已經取得身分證、護照。原先政府並沒有要求，需要回大陸辦理公證，不過後續法令經過修改，她去年過年前就已回大陸補辦手續。

至於林秀貞里長，則是2006年取得我國身分證，也有回大陸註銷戶籍，早已不具大陸的身分。如今內政部發函，要求她提供陸籍的相關文件，但她沒有這種東西，不曉得該怎麼提供不存在的文件，感覺莫名其妙。

對此，新北市民政局回應，里長已經出具了放棄國籍的相關資料，至於這些資料，是否能當成放棄陸籍的正式憑證，還有法律適用、認定上的疑義。目前市府已經函請內政部，以釐清這些資料是否有符合《國籍法》的相關規定，以利後續進行處置。

根據《中央社》報導，除了2名新北的里長以外，桃園市新屋區的蚵間里里長彭小林也碰到類似情況。彭小林嫁來台灣超過30年，依據大陸的規定，只要拿到其他國家的國籍，就等同於自動放棄國籍。

面對現在碰到的情況，彭小林感到相當無奈，如果真的像花蓮村長一樣被解職，就只能打官司釐清。

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