高溫食慾不振？新北推薦惜食餐廳　清爽開胃又環保

▲「魚缸珈琲Coffish」依照不同季節推出以當季水果製作當季限定甜點及蔬食餐點。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

連日高溫讓人胃口盡失，新北市農業局特別推薦轄內惜食餐廳，主打以當季在地蔬果製作的清爽料理，不僅能消暑解熱，更能減少食物浪費與碳足跡。這些餐廳透過使用格外品、全食材入菜等創新做法，將永續理念融入日常飲食，讓民眾吃得健康又能愛地球。

新北市政府長期推動惜食行動，強調長途運輸的食材在儲藏與運送過程中容易耗損，造成浪費。選用當季在地食材不僅能減少食物浪費，還能降低運輸產生的碳排放。此外，惜食餐廳也透過使用格外品蔬果、全食材入菜等方式，落實永續飲食。

▲位於臺北市的純素餐廳「Ooh Cha Cha 自然食」提倡吃簡單又健康的食物。



隨著極端氣候加劇，夏季高溫已成常態，惜食餐廳結合當季蔬果推出的餐點，成為消暑與環保的選擇。例如蘆洲區的「魚缸珈琲Coffish」依季節推出限定甜點，目前主打芒果天使蛋糕，並提供寵物友善空間；臺北市的純素餐廳「Ooh Cha Cha 自然食」堅持使用未加工食材，並優先採購在地小農作物；「呷米Jiami友善餐廳」則選用臺灣有機食材，打造全食料理，致力成為都市中的綠色餐飲據點。除了餐廳，新北市多處農會超市及販賣部也設立「農好食光惜食專區」，販售格外品或季節性農產品，讓民眾以實惠價格支持環保。

新北市農業局長諶錫輝表示，高溫天氣提醒大眾正視氣候變遷，並重新思考飲食與生活模式。他呼籲民眾從健康蔬食開始，實踐對土地與食物的尊重，共同邁向永續未來。若想了解惜食推廣及各個惜食店家的資訊和活動詳情，可至「新北惜食分享網」查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團。

▲除了惜食餐廳外新北市許多農會超市和販賣部也設有農好食光惜食專區。

▲「呷米Jiami友善餐廳」選用來自臺灣各地的友善有機食材。