恐怖情人接連奪命！　黃捷擬修法：保護令不能停留在紙上

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

新北市土城區日前發生46歲謝姓家暴男當街殺害妻子與小姨子，台北市信義區也發生27歲谷姓夜店女公關遭22歲劉姓前男友割喉，兩案均有申請家暴保護令，卻仍發生慘劇。對此，民進黨立委黃捷今（4日）表示，對高風險施暴者，國家必須嚴正介入，改變其認知與行為，也必須給執法單位更多工具。例如英國《家庭虐待法》就規定，法官可命加害人配戴電子監控設備、禁止接近被害人，她將與相關團體推動修法，並嚴正要求法務部、內政部、衛福部立刻提出具體對策。

黃捷表示，恐怖情人一再奪命，令人痛心不已。短短幾周內，土城與信義區相繼發生2起悲劇，受害者明明已經申請保護令，卻仍命喪加害者之手。保護令，原本應該是受害者的盾牌，怎麼成了催命符？這不是單一事件的偶發，而是制度出現了破口。

黃捷指出，根據研究，保護令核發後的3到9個月，是施暴者最可能再犯的高風險期。違反保護令的比例高達4成，甚至有2成會再次施暴。2024年，全台有13萬名家暴加害人，卻僅約3000人被強制納入處遇計畫，這樣懸殊的落差，暴露出政府從源頭預防暴力的缺失。

對高風險施暴者，黃捷認為，國家必須嚴正介入，改變其認知與行為，也必須給執法單位更多工具。例如英國《家庭虐待法》就規定，法官可命加害人配戴電子監控設備、禁止接近被害人。

「這些問題，不能再拖。還有太多人，正深陷親密暴力之中，無法脫身」，黃捷強調，將與相關團體推動修法，並嚴正要求法務部、內政部、衛福部立刻提出具體對策。保護令不能停留在紙上。她會盡自己所能，為每一位受害者撐起真正的保護網，脫離恐怖情人的陰影。

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