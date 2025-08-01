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女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

▲▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

▲北市夜店女公關遭刺30刀身亡，法醫採集臟器檢體釐清致命傷。（圖／翻攝當事人IG）下同

記者邱中岳／台北報導

北市信義區威秀停車場30日晚上發生夜店女公關被前男友狂刺30刀身亡，檢警1日下午2時許，到懷愛館解剖複驗女公關遺體，事後確認24刀集中在頸部，另外背部約4處刀傷，另外腹部則有一處刀傷，目前也採集相關臟器檢體，釐清女公關致命傷，另外，針對外界質疑，女公關申請保護令，但是卻延宕2個月才核發，對此，北市警局信義分局也做出說明。

警方調查，27歲谷姓女子在信義威秀的一家夜店擔任女公關，與也曾經在同家夜店上班過的安管劉柏葳(22歲)交往，但是後來雙方在5月份吵架後分手，谷女氣憤之下搬出2人一起承租的房子，劉柏葳則認為谷女原本要共同分擔的2.5萬元房租，卻沒有支付。

▲▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

劉柏葳不滿分手，陸續與谷女有口角爭執，對此谷女不堪其擾，5月15日有到派出所針對劉的毆打申請保護令，但是因為沒有驗傷單，吳興街派出所警員則依規定受理，但是要谷女補充驗傷單。

警方指出，5月16日谷女拿著驗傷單到吳興街派出所，但是卻另外提出傷害告訴，受理傷害的警員也不知道谷女在前一天就來申請保護令，所以僅受理傷害部分的告訴，原本的受理保護令的警員，則將資料交給分局防治組的承辦人員處理。

但是防治組承辦人拿到家暴申請資料後，卻沒有仔細詳查內容，忽略了驗傷報單的部分，直接在5月19日將公文送往法院進行處理，後續法院得知沒有驗傷報告，但是沒有告知警方需要補充資料。

直到6月26日開庭審理保護令案件，谷女因為出國無法出庭，劉柏葳也不願意出庭說明，最後庭審不了了之，直到7月中旬才核發保護令，信義分局表示，將釐清承辦人疏失責任，再進行相關懲處。

▲▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

另外，夜店女公關遺體移至懷愛館，在1日下午2時許進行解剖，目前初步了解，女公關遭前男友刺殺約30刀，其中主要傷勢集中在頸部，光頸部的利器刺傷就有24處，背部刺傷5處，還有1處在腹部，法醫也採集相關臟器檢體，釐清夜店谷姓女公關確切死因。

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