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黃捷邱議瑩等高雄立委共同聲明　爭取0728豪雨納風災重建條例

▲▼高雄市長陳其邁上山勘災。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁上山勘災。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

中南台灣接連受到颱風與西南氣流持續帶來的豪雨影響，多個地區發生積淹水災情，高雄市長陳其邁今（3日）向行政院長卓榮泰提出7大協助請求。對此，民進黨高雄立委黃捷等人也向政院請命共同聲明，強調災後重建刻不容緩，盼爭取0728豪雨納入丹娜絲颱風災後重建特別條例。

為加速災後應變，高雄市政府向中央提出多項協助請求。第一，山區若再有關鍵道路發生掏空或阻斷，請交通部公路局支援重型機具與搶通資源；第二，那瑪夏區民生大橋改建工程原訂於116至117年辦理，建議中央提前施作。另桃源區塔拉拉魯芙橋亦受損嚴重，建請修復或改建，以保障民眾通行安全；第三，針對山區河道、野溪清疏及水土保持設施受損情形，請中央協助挹注整治經費。

第四，後續受損住戶之救助與重建，高市府將彙整提報，並請中央預留專案補助；第五，本次豪雨造成農業損失重大，請中央儘速啟動補助及復耕貸款等協助措施；第六，高雄市災情嚴重，建議中央將本次0728豪雨納入《丹娜絲颱風災後復原特別條例》適用範圍，統籌處理後續復原工作；第七，針對土石流及大規模崩塌保全對象，建議中央據此次實際影響案例重新檢討劃設標準，從嚴認定劃定影響範圍，以強化災前預防。

對此，民進黨高雄立委邱議瑩、李昆澤、李柏毅、邱志偉、許智傑及黃捷等，也向政院請命共同聲明，災後重建刻不容緩！爭取0728豪雨納入丹娜絲颱風災後重建特別條例。

該聲明指出，丹娜絲颱風及其後的西南氣流，連日來已造成高雄全境，尤其山區重大災情，最近一次撤離3104人。多納林道8日累積雨量已超過2684.5毫米，遠高於去年凱米颱風1944毫米，直逼莫拉克颱風2789.5毫米，加速災後重建，是刻不容緩之事。

該聲明提到，高雄立委們在此向卓榮泰請命，響應陳其邁訴求，希望能將0728豪雨造成的影響，納入丹娜絲颱風災後重建特別條例，擴大資源，加速復原，讓災民早日恢復正常生活。

該聲明指出，災後重建，涉及範圍極廣，從橋樑、道路、農產、民生等，需要中央與地方齊心協力、團結一致，身為高雄立委，絕對會與市府、中央通力合作，與高雄市民站在一起，共同為家園來努力。

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