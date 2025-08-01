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社會 社會焦點 保障人權

女公關拿到保護令仍遇害　律師勸遇恐怖情人「跑就對了」

記者黃翊婷／綜合報導

27歲谷姓女公關遭劉姓前男友埋伏刺殺身亡一案，引發社會大眾對於保護令是否有用的討論。「巴毛律師」陳宇安表示，保護令並非完全沒有用，但也不是大家想像的那麼有用，如果遇到恐怖情人，「真的就是跑就對了」，生命比誰對誰錯更重要。

▲▼▲谷姓女公關慘遭前男友殺害，前男友還藉口「當兵住過精神病院」想卸責。（圖／記者邱中岳攝）

▲劉男落網後一度辯稱「當兵住過精神病院」，意圖卸責。（圖／記者邱中岳攝）

谷女7月30日晚間遭劉男埋伏並割喉殺害，她在事發前9小時才說已經拿到保護令，沒想到依然發生憾事，引發社會大眾關注。經檢方相驗，發現死者身上有30處銳器傷，而行凶的劉男到案後仍持許指責谷女，聲稱是因為氣憤才會殺人，昨日（7月31日）已被台北地院法官裁定羈押。

▲▼女公關遭到殺害。（圖／翻攝IG）

▲谷女雖然已經取得保護令，仍遭到劉男埋伏殺害。（圖／翻攝自當事人IG）

「巴毛律師」陳宇安在臉書PO文表示，這起案件與之前發生的土城姊妹凶殺案一樣，都是在有保護令的情況下遇害，雖然保護令不是完全沒有用，但也不是大家想像的那麼有用，畢竟不會有警察特別在當事人身邊巡邏，還有理智的人或許知道要遵守保護令，可是這對瘋子完全沒有用，「可能你去宮廟求一張符令貼他額頭都比較有效。」

巴毛律師認為，加害者收到保護令或是知道對方去聲請保護令，通常都是情緒最高漲的時候，很容易受到刺激，所以當有人來詢問保護令的問題，她都會先了解當事人是否確定自己已經安全了、有沒有找好住的地方，如果沒有，必要時可以申請安置，以免核發保護令後，反而刺激到加害人，但如果是遇到這種恐怖情人，「真的就是跑就對了」，畢竟生命比誰對誰錯更重要。

昨天的信義區割喉案 跟月初的土城姊妹兇殺案 一樣是有保護令但卻慘遭毒手的狀況 之前就說過了 保護令不是完全沒有用 但不是你想像的那麼有用 拿到保護令妳身邊不會產生任何結界 也不會有貼身保鏢...

巴毛律師混酥團發佈於 2025年7月31日 星期四
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