正要帶遊客導覽　男員工突被「動物園逃脫豹攻擊」頸部爆血亡

▲動物園男員工被逃脫豹攻擊。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

耶路撒冷當地動物園一名男工作人員正在準備導覽工作時，被一隻從圍欄逃出的豹子攻擊，造成頸部與身上多處受傷，雖然園方緊急將他送醫，仍因重傷被宣告死亡。動物園目前正在與以色列警方合作，調查事件發生原因。

事件1日發生在當地動物園Jerusalem Biblical Zoo，36歲男子努里(Uriel Nuri)遭逃出的豹子咬傷身亡。當地媒體報導，當工作人員正在為遊客導覽活動進行準備時，一隻豹子突然逃脫，並且從豹舍跑到內院攻擊努里。

醫護人員指出，由於患者頸部受傷、嚴重出血，所以在將患者送去醫院前，先在現場進行了包含止血、心肺復甦等多項急救，雖然醫護人員盡了最大努力，患者在長時間搶救後仍不治身亡。

動物園聲明表示，「這起悲劇發生在早上，動物園正在為豹子進行例行性的餵食準備活動，這是屬於遊客參觀活動的一部分，一隻豹子突然逃出圍欄跑到內院，攻擊了正在準備中的工作人員，遊客都站在玻璃窗後面、受到保護，沒有被攻擊的風險」。

動物園目前已配合警方調查，以調查事件發生原因，雖然對於喪失一名優秀的工作夥伴感到遺憾，不過園方目前沒有計畫將涉案的豹子安樂死。