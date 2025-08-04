體型和貓一樣大　民宅發現「56公分巨鼠」英議員警告：不是個案

▲民宅發現巨型老鼠。（圖／翻攝自Facebook／David Taylor and Stephen Martin - Eston Ward Councillors）

記者李振慧／綜合報導

英國北約克郡一處社區中竟然捕捉到巨型老鼠，該老鼠身長22英寸（約56公分），大小幾乎和一隻小貓一樣大，照片曝光後除了引發民眾恐慌，也引起當局關注。

事件發生在北約克郡雷德卡-克利夫蘭區(Redcar and Cleveland)，於7月28日被當地議員泰勒(David Taylor)與馬丁(Stephen Martin)分享在臉書上，照片中可看到，一名防治害蟲人員在民宅中逮到一隻身長超過56公分的巨型老鼠。

防治害蟲人員最初接到屋主報案，發現下水道老鼠在住家築巢，而且體型非常巨大。2名議員在臉書上表示，「這隻老鼠的體型看起來幾乎和一隻小貓一樣大，而且這不是個案」，批評因為當地公共垃圾箱管理不當，滿溢出來的食物為野鼠提供了方便的食物來源，且公共土地植被過度生長，也為老鼠提供了藏身處。

照片曝光後令許多當地民眾受到驚嚇，紛紛呼籲當地政府要對日趨嚴重的鼠患問題採取行動。2名議員也向當局喊話，擔心政府若是繼續忽視這個問題，情況可能會變得愈來愈嚴重。

