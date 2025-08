哈瑪斯曝恐怖人質片！　24歲男成「活骷髏」親手挖墳：時間不多了

▲ 大衛遭哈瑪斯挾持逾600天,瘦成皮包骨。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯日前釋出一段令人毛骨悚然的宣傳影片,24歲以色列人質大衛(Evyatar David)在鏡頭前瘦骨嶙峋,甚至被迫挖掘自己的墳墓,長達5分鐘的畫面1日曝光後震驚國際。

《紐約郵報》報導,影片中大衛在狹窄地道中劃掉日曆上的日期,並親手挖掘一個墳坑。他對著鏡頭說道,「我已經連續好幾天沒吃東西了」,攝影師隨後遞給他一罐豆子,而大衛虛弱地說道,「這一罐要撐2天,這整罐豆子要撐2天,我才不會死掉。我想這就是我將被埋葬的墳墓,時間不多了。」

大衛家屬同意公開這段影片後聲明表示,「我們被迫目睹摯愛的兒子和兄弟大衛,在加薩的哈瑪斯地道中被蓄意且冷酷地餓成活生生的骷髏、被活埋。刻意餓死我們的兒子作為宣傳手段,是世界上最恐怖的行為之一。」

▼ 大衛被綁前後對比。

Evyatar David's sister wants the world to see what her brother is going through in Gaza’s dungeons:



"My brother is a walking skeleton in the cruel dungeon of Gaza. The world needs to see this. It’s an injustice."



Share this. Let the world know. pic.twitter.com/LgK8EDwXwM