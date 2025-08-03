哈瑪斯曝恐怖人質片！　24歲男成「活骷髏」親手挖墳：時間不多了

▲ 大衛遭哈瑪斯挾持逾600天，瘦成皮包骨。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯日前釋出一段令人毛骨悚然的宣傳影片，24歲以色列人質大衛（Evyatar David）在鏡頭前瘦骨嶙峋，甚至被迫挖掘自己的墳墓，長達5分鐘的畫面1日曝光後震驚國際。

《紐約郵報》報導，影片中大衛在狹窄地道中劃掉日曆上的日期，並親手挖掘一個墳坑。他對著鏡頭說道，「我已經連續好幾天沒吃東西了」，攝影師隨後遞給他一罐豆子，而大衛虛弱地說道，「這一罐要撐2天，這整罐豆子要撐2天，我才不會死掉。我想這就是我將被埋葬的墳墓，時間不多了。」

大衛家屬同意公開這段影片後聲明表示，「我們被迫目睹摯愛的兒子和兄弟大衛，在加薩的哈瑪斯地道中被蓄意且冷酷地餓成活生生的骷髏、被活埋。刻意餓死我們的兒子作為宣傳手段，是世界上最恐怖的行為之一。」

▼ 大衛被綁前後對比。

Evyatar David's sister wants the world to see what her brother is going through in Gaza’s dungeons:



"My brother is a walking skeleton in the cruel dungeon of Gaza. The world needs to see this. It’s an injustice."



Share this. Let the world know. pic.twitter.com/LgK8EDwXwM — Vivid.???????? (@VividProwess) August 2, 2025

Statement from the David Family:



We are forced to witness our beloved son and brother, Evyatar David, deliberately and cynically starved in Hamas’s tunnels in Gaza - a living skeleton, buried alive.



Our son has only a few days left to live in his current condition.

Hamas is… pic.twitter.com/DyXHdB3k8O — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) August 2, 2025

以色列總理納坦雅胡對此強烈譴責，「哈瑪斯恐怖分子故意讓我們的人質挨餓，並以冷酷、羞辱且惡意的方式記錄他們。」

美國內布拉斯加州共和黨籍眾議員培根（Don Bacon）表示，「哈瑪斯人質大衛的恐怖影片是令人作嘔的提醒，說明美國為什麼必須和以色列站在一起，要求釋放每一名人質。若哈瑪斯釋放受到折磨的人質，這場戰爭就會結束。」

佛州共和黨參議員史考特（Rick Scott）則痛批，「伊朗支持的哈瑪斯恐怖分子囚禁無辜民眾，讓他們挨餓了666天。看看這些照片，令人心碎。每過一天都是對他們生命的威脅。」

這段影片也喚起倖存者的痛苦回憶，從納粹集中營中存活的弗斯特（Naftali Fürst）稱，她觀看人質影片時心情沉重，彷彿回到數十年前。她深知飢餓的滋味，記得當時的羞辱感，「人類尊嚴完全被剝奪。」

美國總統川普本周稍早也在自家社群平台Truth Social發文強調，「結束加薩人道危機最快的方法，就是哈瑪斯投降並釋放人質！」美國特使維特科夫（Steve Witkoff）在與人質家屬會面時坦言，目前談判仍無具體進展，但稱已經「非常接近」戰爭終結。

哈瑪斯目前仍囚禁約20名人質，另有30人已經死亡。這是該組織本周釋出的第二段人質影片，另一名人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）在7月31日公布的影片中也面容憔悴。兩人都是在去年10月7日的哈瑪斯突襲中，在Nova音樂節上被綁架的受害者。