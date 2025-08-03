　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯曝恐怖人質片！　24歲男成「活骷髏」親手挖墳：時間不多了

▲▼24歲以色列人質大衛（Evyatar David）被迫挖掘自己的墳墓。（圖／翻攝自X）

▲ 大衛遭哈瑪斯挾持逾600天，瘦成皮包骨。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯日前釋出一段令人毛骨悚然的宣傳影片，24歲以色列人質大衛（Evyatar David）在鏡頭前瘦骨嶙峋，甚至被迫挖掘自己的墳墓，長達5分鐘的畫面1日曝光後震驚國際。

《紐約郵報》報導，影片中大衛在狹窄地道中劃掉日曆上的日期，並親手挖掘一個墳坑。他對著鏡頭說道，「我已經連續好幾天沒吃東西了」，攝影師隨後遞給他一罐豆子，而大衛虛弱地說道，「這一罐要撐2天，這整罐豆子要撐2天，我才不會死掉。我想這就是我將被埋葬的墳墓，時間不多了。」

大衛家屬同意公開這段影片後聲明表示，「我們被迫目睹摯愛的兒子和兄弟大衛，在加薩的哈瑪斯地道中被蓄意且冷酷地餓成活生生的骷髏、被活埋。刻意餓死我們的兒子作為宣傳手段，是世界上最恐怖的行為之一。」

▼ 大衛被綁前後對比。

以色列總理納坦雅胡對此強烈譴責，「哈瑪斯恐怖分子故意讓我們的人質挨餓，並以冷酷、羞辱且惡意的方式記錄他們。」

美國內布拉斯加州共和黨籍眾議員培根（Don Bacon）表示，「哈瑪斯人質大衛的恐怖影片是令人作嘔的提醒，說明美國為什麼必須和以色列站在一起，要求釋放每一名人質。若哈瑪斯釋放受到折磨的人質，這場戰爭就會結束。」

佛州共和黨參議員史考特（Rick Scott）則痛批，「伊朗支持的哈瑪斯恐怖分子囚禁無辜民眾，讓他們挨餓了666天。看看這些照片，令人心碎。每過一天都是對他們生命的威脅。」

這段影片也喚起倖存者的痛苦回憶，從納粹集中營中存活的弗斯特（Naftali Fürst）稱，她觀看人質影片時心情沉重，彷彿回到數十年前。她深知飢餓的滋味，記得當時的羞辱感，「人類尊嚴完全被剝奪。」

美國總統川普本周稍早也在自家社群平台Truth Social發文強調，「結束加薩人道危機最快的方法，就是哈瑪斯投降並釋放人質！」美國特使維特科夫（Steve Witkoff）在與人質家屬會面時坦言，目前談判仍無具體進展，但稱已經「非常接近」戰爭終結。

哈瑪斯目前仍囚禁約20名人質，另有30人已經死亡。這是該組織本周釋出的第二段人質影片，另一名人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）在7月31日公布的影片中也面容憔悴。兩人都是在去年10月7日的哈瑪斯突襲中，在Nova音樂節上被綁架的受害者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹深夜全裸怪叫　被警壓制後突「倒地暴斃」
花蓮陸配村長「仍具中國籍」遭解職　她痛批：故意擾民
葡萄牙宣布進入「全國警戒狀態」　持續至8月7日
20歲女大生遭輾斃　醫學院留學夢碎
獨／高雄醫院遭20黑衣人闖入　壓制保全砸設備
「9種開頭」的陌生來電別接！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葡萄牙進入「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C　緊急封林防野火

小飛機「無聲下墜」摔成碎片！　罹難女機師最後直播畫面曝光

英38歲男「出國植髮」慘死手術台！　土耳其低價整形事故頻傳

抗癌新招！澳洲研究揭「高強度運動」抑制乳癌細胞生長驚人成效

哈瑪斯曝恐怖人質片！　24歲男成「活骷髏」親手挖墳：時間不多了

川普復仇？前特檢遭控「影響2024大選」遭正式調查

關稅漲價潮要來了！　經濟學家預測「未來3至6個月」很關鍵

屍體焦黑「手還緊握手機」！他躺床上滑手機　遇充電爆炸慘死

歐盟對等關稅降至15% 　德專家：汽車產業受創仍深

美國本土最大野火！龍布拉沃大火「控制率11%」狂燒近1個月

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

台南暴雨淹水

葡萄牙進入「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C　緊急封林防野火

小飛機「無聲下墜」摔成碎片！　罹難女機師最後直播畫面曝光

英38歲男「出國植髮」慘死手術台！　土耳其低價整形事故頻傳

抗癌新招！澳洲研究揭「高強度運動」抑制乳癌細胞生長驚人成效

哈瑪斯曝恐怖人質片！　24歲男成「活骷髏」親手挖墳：時間不多了

川普復仇？前特檢遭控「影響2024大選」遭正式調查

關稅漲價潮要來了！　經濟學家預測「未來3至6個月」很關鍵

屍體焦黑「手還緊握手機」！他躺床上滑手機　遇充電爆炸慘死

歐盟對等關稅降至15% 　德專家：汽車產業受創仍深

美國本土最大野火！龍布拉沃大火「控制率11%」狂燒近1個月

快訊／高屏溪出海口赫見浮屍　疑為旗山台29線跌大排女騎士

Jennie愛牌墨鏡CHIMI台灣買得到　韓星最愛STAND OIL戴上時髦顯臉小

豪雨狂灌「7路段中斷」　台20線邊坡坍方明上午搶通

八色烤肉中友店8月底熄燈「全台剩1間」　業者曝最新開店規劃

香港財長：下半年經濟持續增長　但幅度較弱

《九品芝麻官》64歲如花中風癱瘓一度命危！　復健6年後現況曝光

中俄「海上聯合-2025」全面展開聯合演習

花蓮陸配村長「仍具中國籍」8/1遭解職　她提訴願爭權益

下半年的國定假日增3天　勞動部列6要點「放假工資照給」

快訊／汐止山區驚見浮腫男屍掛樹上！警急拉封鎖線採證追死因

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

國際熱門新聞

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

10歲兒護照過期　爸媽「狠心丟包」爽登機

友患無精症！日男「提槍捐精」與友妻行房

沖繩新樂園竟排隊430分鐘！　全家人一整天只玩到一種設施

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

遺體黏滿26支iPhone！女車上離奇猝死

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

自駕撞死人遭判賠72億　特斯拉將上訴

韓國醫美退稅沒了！10%優惠年底喊卡

不保密了！泰國公布「10大讓步」換美降稅

盧比歐：美中進入戰略穩定期　對台立場曝

更多熱門

相關新聞

美特使：美國與以色列正制定終戰計畫

美特使：美國與以色列正制定終戰計畫

美國總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）今日在以色列與人質家屬會晤時表示，他正與以色列政府合作，制定一項「非常棒的計畫」，目標是重建加薩，實質上也象徵戰爭的終結。

哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則拒談解除武裝

哈瑪斯：除非巴勒斯坦獨立建國　否則拒談解除武裝

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

在野痛批政府捐款以色列屯墾區　外交部回應

在野痛批政府捐款以色列屯墾區　外交部回應

要求政府停止接觸以色列屯墾區　鄭麗文：是宣布與阿拉伯世界為敵？

要求政府停止接觸以色列屯墾區　鄭麗文：是宣布與阿拉伯世界為敵？

關鍵字：

哈瑪斯以色列人質虐待譴責

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／白鹿颱風生成　最新路徑出爐

捐款慈濟被轟　楊蕙如：黑熊學院只賣防災包

沈玉琳住院5天臉書更新了！　「牽芽芽露燦笑」

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面