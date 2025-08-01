只想填飽肚！加薩男童步行12公里領食物　吻手道謝「下秒遭射殺」

▲阿吉拉受訪時，展示出加薩男童的照片。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導

以色列軍方屢次被指控，在加薩物資分發站附近，開槍射殺手無寸鐵的巴勒斯坦平民。一名美國退役軍人也表示，他在當地從事人道工作時，親眼目睹一名男童領取食物不久後，就遭以軍擊斃。

阿吉拉（Anthony Aguilar）是美國陸軍特種部隊的退伍軍官，並且曾經擔任「加薩人道基金會」（GHF）承包商。

他在本周播出網路節目「UnXeptable」回憶，阿米爾（Amir）看起來年約10至12歲，身穿破爛衣服、光著腳丫，步行12公里抵達GHF的物資分放站。當時，小男孩與一大群人剛領完食物，正準備離開，「他伸出手，於是我也招手叫他過來，他握著我的手親吻，並說『謝謝』（Shukran）。」

未料，這段溫馨互動很快就被打斷，一瞬間「辣椒水、催淚瓦斯、閃光彈與子彈」齊發。阿吉拉表示，直到最後一批婦孺離開現場時，他還能夠聽見以軍機關槍發射的聲音。

阿吉拉說，以軍開槍是為了控制莫拉格走廊（Morag Corridor）沿線的人口，「他們這麼做時，會朝著人群開槍……巴勒斯坦人、平民、人類，全都中彈倒在地。阿米爾就是其中之一。阿米爾走了12公里領取食物，只獲得殘羹剩菜。他為此感謝我們，卻死掉了。」

GHF是美國與以色列支持的組織，5月底開始取代聯合國援助體系，在加薩進行人道主義工作，物資分發站附近卻幾乎每天發生槍擊事件。加薩衛生部統計，已有超過1000名巴勒斯坦人在尋求援助時喪命。