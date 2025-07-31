在野痛批政府捐款以色列屯墾區　外交部無奈重申：未承諾具體資助

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有關「台灣黨外在野大聯盟」今（31日）召開記者會，抗議政府資助以色列屯墾區一事，外交部回應，各方僅就台以雙邊醫療合作議題廣泛交換意見，並沒有承諾具體的資助。外交部已數次透過相關新聞回應及新聞說明會對外界清楚說明相關立場及實際情形。台灣作為國際社會的良善力量，長期以來在中東等地積極投入人道及醫療援助，並持續密切關注當地區域情勢發展，以善盡國際責任。

針對台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心，黨外在野大聯盟發起人鄭麗文今（31日）表示，政府做任何事情都黑箱；從來沒有任何政府踏入非法屯墾區，公然表達支持，甚至要捐款，外交部為什麼做出如此危險、甘冒大不諱？是宣布與阿拉伯世界為敵嗎？民進黨應該立刻懸崖勒馬，立刻停止所有跟非法屯墾區接觸，應該為其嚴重錯誤的政策方向全體國人深深道歉。

對此，外交部回應，台以雙方自2006年簽署醫衛合作協定以來，衛生醫療一直是兩國重要的合作領域。今年5月訪台的以色列執政聯盟國會議員泰勒（Ohad Tal），訪台期間對我醫衛軟實力印象深刻，並肯定台灣在相關領域的成就，因此邀請我國駐以色列代表前往參訪，各方僅就台以雙邊醫療合作議題廣泛交換意見，並沒有承諾具體的資助。

外交部強調，已數次透過相關新聞回應及新聞說明會對外界清楚說明相關立場及實際情形。台灣作為國際社會的良善力量，長期以來在中東等地積極投入人道及醫療援助，包括協助敘利亞難民及巴勒斯坦人民，例如外交部前已透過美慈組織捐贈50萬美元，提供巴勒斯坦人民所需的民生用品等，並將持續密切關注當地區域情勢發展，以善盡國際責任。