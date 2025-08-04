6歲童被水族館巨型章魚吸住　「3個大人才拔開」滿手瘀傷畫面曝

▲男童被巨大章魚緊緊吸住。（圖／翻攝自TikTok／britneytaryn）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名6歲男童在當地水族館遊玩時，意外遭到一隻章魚攻擊，章魚緊吸住他的手臂不放，差點把人拖走，導致他受到驚嚇，工作人員雖然試圖把章魚從他身上移除，但是章魚不肯放手，出動3名大人才成功拉開，導致男童手上充滿瘀傷，在網路上爆紅。

女子塔林(Britney Taryn)7月14日帶6歲兒子里歐(Leo)到當地水族館San Antonio Aquarium遊玩時，兒子意外遭北太平洋巨型章魚(Giant Pacific octopus)攻擊，她把事件分享到網路後，獲得百萬點閱。

#AquariumStory #AnimalBondGoneWrong #OctopusBehavior #SeaLife #AnimalInstinct #MarineBiology #ParentingTikTok ♬ original sound - Britney Taryn @britneytaryn My son has visited the same octopus every week for 3 years. She always loved him until today, when she tried to pull him into the tank. It took 3 aquarium employees to get her off. Was it affection? Recognition? Or something more dangerous? We thought it was a sweet animal bond… until it left bruises. And when we walked back later, she changed color the second she saw him. ???? Watch til the end. ???? Tell me: Was this love or a warning sign? ???? Octopus experts, weigh in. #Octopus

塔林表示，水族館員工鼓勵遊客可以與館內生物互動，然而當兒子把手伸進池中時，手臂突然遭一隻巨型章魚緊緊吸住，雖然她想要幫忙解救兒子，但是完全沒有辦法，第一時間也找不到工作人員求救，等到工作人員發現時，章魚幾乎整個身體都已經吸在兒子身上，後來在3名工作人員的幫助下才脫困。

從畫面中可看到，章魚在男童的手臂上留下滿滿的吸盤痕跡，從手腕到腋窩處都有瘀傷。塔林表示，由於兒子非常喜歡動物，所以他沒有太在意，不過事件令她擔心，工作人員放任遊客與館內動物互動時，應該給予警告，以免再有人受傷。

事件曝光後在網路上爆紅，有網友指出，北太平洋巨型章魚其實非常強壯，足以舉起重達700磅（約317公斤）的物品，很意外水族館竟然會隨便開放遊客互動。

水族館對外表示，章魚通常很是溫馴的動物，且在館內受到良好照顧，不會對遊客表現出攻擊行為，懷疑該章魚與孩子互動時可能受到了過多刺激，因為好奇所以觸摸並抓住了孩子，而非表現出攻擊性，孩童在工作人員的幫助下，安全地脫離了互動，並呼籲遊客最好在工作人員的監督下進入互動區。