已在鬼門關前！人質「瘦成骷髏」親掘墳墓　以色列請求援助

▲24歲以色列人質大衛（Evyatar David）骨瘦如柴，並且被迫挖掘自己的墳墓。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯近期公布影片顯示，2名以色列人質痛苦萬分，骨瘦如柴宛如「活骷髏」，還被迫挖掘自己的墳墓，引發國際社會怒火。以色列總理納坦雅胡已與人質家屬會談，保證繼續努力救出他們，並且請求紅十字國際委員會協助。

根據影片，24歲以色列公民大衛（Evyatar David）明顯營養不良，「我已經連續好幾天沒吃東西了」，他從攝影師手上接過一罐豆子後，虛弱地說道，「這一罐要撐2天，這整罐豆子要撐2天，我才不會死掉。我想這就是我將被埋葬的墳墓，時間不多了。」

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s — Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025

21歲德以雙重國籍男子布萊斯拉夫斯基（Rom Braslavski）一邊流淚一邊表示，自己無法站立或行走，每天都只被分配到極少分量的食物跟水，前幾天只吃了不滿一盤的米飯，另一天則是沙拉三明治的碎屑，「我睡不著也活不下去。你們必須停止他們在這裡做的事情。我已經站在鬼門關前，而我確信所有其他人質也處於相同的精神狀態。」

I finally found footage of a starving adult in Gaza.



And it's from the Israeli hostage Rom Braslavski pic.twitter.com/v8bY1BodPz — Adin - عدین - עדין (@AdinHaykin1) July 31, 2025

納坦雅胡譴責，以色列允許人道物資進入加薩，「哈瑪斯恐怖分子卻故意讓我們的人質挨餓，並以冷酷、羞辱且惡意的方式記錄他們。」他還指控，哈瑪斯阻撓其他加薩居民獲得援助，「放大對以色列的虛假宣傳」。

納坦雅胡已與人質家屬會面，並且保證「營救所有人質的努力正在進行，絕不會停歇。」他也與紅十字國際委員會（ICRC）區域協調員萊里森（Julien Lerisson）談話，請求為人質提供食物與緊急醫療援助。紅十字國際委員會也對影片表示震驚，再度要求獲准接觸人質。

▼納坦雅胡譴責哈瑪斯對待人質的行為，並且請求援助。（圖／路透）



哈瑪斯回應，唯有在加薩廣設人道走廊，才會允許紅十字會與人質接觸。卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）聲稱「並非故意讓人質挨餓」，但在加薩遭到圍困的情況下，人質「不會享有獲取糧食的特權」。

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