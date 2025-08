已在鬼門關前！人質「瘦成骷髏」親掘墳墓　以色列請求援助

▲24歲以色列人質大衛(Evyatar David)骨瘦如柴,並且被迫挖掘自己的墳墓。(圖/翻攝自X)

記者吳美依/綜合報導

哈瑪斯近期公布影片顯示,2名以色列人質痛苦萬分,骨瘦如柴宛如「活骷髏」,還被迫挖掘自己的墳墓,引發國際社會怒火。以色列總理納坦雅胡已與人質家屬會談,保證繼續努力救出他們,並且請求紅十字國際委員會協助。

根據影片,24歲以色列公民大衛(Evyatar David)明顯營養不良,「我已經連續好幾天沒吃東西了」,他從攝影師手上接過一罐豆子後,虛弱地說道,「這一罐要撐2天,這整罐豆子要撐2天,我才不會死掉。我想這就是我將被埋葬的墳墓,時間不多了。」

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s