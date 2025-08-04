36黑衣人攻進博田醫院！受傷保全住VVIP病房　遭恐嚇過程曝光

記者許宥孺／高雄報導

高雄博田醫院昨（3）日深夜遭36名黑衣人闖入，不僅砸毀資訊室設備，還對保全人員動粗，導致楊姓保全手臂、頸腰部多處拉挫傷，院方感謝他當時奮力制止，特別安排VVIP病房讓他住院治療，並強調門診照常不受影響。另有員工私下透露，陳姓主嫌與阮姓前會計室主任遭解職後，曾多次藉故到醫院賴著不走，還出言恐嚇員工「給我小心一點」，讓不少員工都無法安心上班。

▲楊姓保全遭到黑衣人壓制受傷，院方安排他住進VVIP病房休養。（圖／記者許宥孺攝）



受傷的楊姓保全才剛到博田醫院任職3個月，他躺在病床上，左手還掛著三角巾，還原當時案件發生狀況仍心有餘悸。楊姓保全表示，當日凌晨3點半左右，4名男子聲稱有喝酒，車輛停放於醫院地下2樓，經確認後，他允許對方進入醫院，將車輛駛離醫院，但鐵捲門打開後，隨後即有大批不明人士強行闖入，聲稱擁有經營權，並對他與其他保全推擠與驅趕。

楊姓保全表示，當時他的手被抓住，對方拿出經發局的公告，聲稱醫院經營權已經換他們，但也不讓他看公告，並將他的對講機砸爛，制止他們呼叫支援；後面陸陸續續就有多名黑衣人闖入，並強制把他拉出去，隨即側門、大廳、中控室都陸續被攻入。

▲▼大票黑衣人闖入醫院，形同黑幫攻佔據點。（圖／記者許宥孺翻攝）



有內部人員私下透露，陳姓主嫌和阮姓會計室主任有私下往來關係，阮女雖非掛名負責人，但卻實際掌權，陳男先前擔任安全部主任，經常狐假虎威，動輒就對院內護理行政人員飆罵三字經，甚至非他業管的事務也要插手給意見，而自己負責的安管業務卻擺爛不管。

內部人員不滿的說，陳男憑藉自己有掌握門禁卡的權利，經常恐嚇院內人員，誰忤逆他，就鎖誰的門禁卡，像是護理人員竟進不了刀房，影響病患權益。許多院內員工向阮女反應，希望阮女介入協助改善，沒想到阮女口頭先答應，事後告狀的人下場都很慘。

▲內部人員指控，阮女遭解職後，經常藉故就醫就賴在醫院不走。（圖／記者許宥孺攝）



由於阮女、陳男在院內的行徑越來越囂張，阮女的堂姐、也就是博田醫院實際負責人終於受不了，今年3月發聲明，將阮女和陳男掃地出門，雙方正式切割。內部人員透露，阮女被轟出醫院後，經常藉看診名義跑到醫院，一坐就不走；病房人員未向她打招呼，就被罵：「哩係誒告（啞巴）嗎？」還曾恐嚇櫃檯人員：「你給我小心一點！」 不少院內人員都遭遇類似事件，卻又啞巴吃黃蓮。

▲博田醫院副院長、骨科醫師蕭家傑。（圖／記者許宥孺攝）



博田醫院副院長、骨科醫師蕭家傑今日代表院方立場對外受訪，他首先強調，醫院禁止所有暴力，事發後，院方收到眾多來自社會各界的關心與打氣，市長陳其邁也於事發後第一時間責成警方依法嚴辦。同時也感謝左營分局與衛生局的快速應變與協助，讓病人與醫護人員都能安心就醫與執業，目前左營分局員警會24小時在醫院門口駐點，維護醫療環境的安全。

蕭家傑表示，詳細財損仍在清點中，最為嚴重的是中控室設備，以及電腦被破壞，院方立場認為，雙方司法程序都在進行中，相信法院會給予公道的判決，不過司法過程中，應不該有醫療破壞和霸凌事件。

▲警方24小時駐守在醫院外。（圖／記者許宥孺攝）

▲博田醫院產權爭議家族關係圖。（圖／記者許宥孺製）